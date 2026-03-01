Pánico en Jalisco: Reportan balacera y presencia de “ponchallantas” en la Glorieta Colón, Guadalajara

La mañana de este domingo 1 de marzo de 2026, la Zona Metropolitana de Guadalajara en Jalisco, se despertó con el sonido de una balacera.

Un enfrentamiento armado en el cruce de las avenidas López Mateos y Américas provocó que ciudadanos que transitaban por la zona tuvieran que buscar refugio inmediato para ponerse a salvo.

Presencia de "ponchallantas" en balacera de Jalisco

Al llegar al sitio, elementos de la Policía de Guadalajara localizaron un vehículo blanco con múltiples impactos de bala en la carrocería. A pesar de lo aparatoso del ataque, se informó de manera preliminar que las personas que viajaban en el auto no resultaron lesionadas.

Además del ataque directo, los agresores utilizaron artefactos conocidos como "ponchallantas" para inhabilitar otros vehículos y complicar el paso de las patrullas.

Encuentran más de 30 casquillos tras balacera en Guadalajara

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajan intensamente en el lugar. Hasta el momento, se han marcado más de 33 indicios, entre casquillos de arma de fuego y otros objetos, que quedaron regados sobre la carpeta asfáltica. Estos elementos son fundamentales para la carpeta de investigación que busca identificar a los responsables, quienes lograron huir antes del arribo de las unidades.

🚨#AlertaADN#Violencia | Reportan una balacera en la Glorieta Colón en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco; hay presencia de ponchallantas pic.twitter.com/CqGtQI7XvJ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 1, 2026

Caos vial: Cierres en Guadalajara por balacera

Debido a la magnitud del operativo y los peritajes, la circulación está totalmente cerrada en puntos clave. Si tienes que salir, toma en cuenta estas afectaciones:



Paso a desnivel de Av. López Mateos: Cerrado desde José María Vigil hasta la Glorieta Colón.

Av. Américas: Presenta restricciones y desvíos, generando una carga vehicular pesada en las rutas alternas.

Tensión en el municipio de Guadalajara

La movilización no solo incluye a la policía municipal, sino también a fuerzas estatales que resguardan el perímetro.

Aunque el pánico fue generalizado en la zona de la colonia Italia Providencia y alrededores, el gabinete de seguridad aún trabaja para determinar si hubo detenidos tras el despliegue o si se localizaron más vehículos involucrados en calles aledañas.

🔴#IMPORTANTE | Continúa cerrado el túnel de López Mateos al cruce de José María Vigil en el municipio de Guadalajara a consecuencia de un hecho de seguridad.



Con información: Florencia Moreno (@jlorecita27 ) pic.twitter.com/D4vNs8N0Jb — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 1, 2026

¿Quiénes son los responsables de la balacera en Guadalajara?

Hasta el corte de esta edición, se desconoce la identidad de quienes realizaron los disparos y colocaron los "ponchallantas".

Por ahora, la prioridad de las autoridades es limpiar la vía de los artefactos peligrosos y terminar la recolección de pruebas.