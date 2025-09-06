Ejecución en restaurante de Veracruz: Asesinan a jefe de policía de Cosolapa, Oaxaca

La noche del jueves 04 de septiembre asesinaron al jefe de la policía de Cosolapa en Córdoba, Veracruz, la víctima cenaba con su familia cuando un comando armado irrumpió en un restaurante KFC ubicado en la avenida 11 con calle 10 y comenzaron a dispararle.

Saúl Ríos Reyes, director de Seguridad Pública de Cosolapa, Oaxaca, estaba con su familia cuando los sicarios llegaron directamente a su mesa y lo ejecutaron a quemarropa, frente a su esposa e hijos.

El caos se apoderó del lugar, clientes y empleados buscaron refugio bajo las mesas, otros corrieron hacia las salidas de emergencia mientras los balazos retumbaban en el establecimiento. Charolas, vasos y restos de comida quedaron esparcidos junto al cuerpo del jefe policiaco, quien murió en el acto.

La Cruz Roja arribó minutos más tarde, pero solo pudo confirmar el fallecimiento. Elementos municipales y estatales acordonaron la zona mientras peritos levantaban casquillos de armas cortas y largas.

🔴 En un restaurante de #Córdoba, #Veracruz, fue asesinado a tiros Saúl Ríos Reyes, director de seguridad pública de #Cosolapa, #Oaxaca.pic.twitter.com/uGlz7RUFnA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 5, 2025

Investigan asesinato de jefe de la policía en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz ya abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso. Se revisan las cámaras del restaurante, comercios cercanos y el C4, pero no hay detenidos hasta el momento.

Veracruz, entre los estados con más policías asesinados

En lo que va de 2025, han sido asesinados al menos 244 policías en México, lo que equivale a un promedio de uno por día y un incremento del 22% respecto al mismo periodo de 2024.

Los estados más afectados son:



Sinaloa: 35

Guanajuato: 28

Michoacán: 23

Guerrero: 21

Veracruz: 16

Del 1° de octubre de 2024 al 28 de agosto de 2025, se han registrado 338 asesinatos de elementos de seguridad en el país.

Un país donde la violencia llega a la mesa de un restaurante

Este ataque evidencia nuevamente la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad y la escalada de violencia que azota al país. Saúl Ríos Reyes se suma a la larga lista de policías ejecutados.

Por otra parte el Ayuntamiento de Cosolapa expresó sus condolencias a la familia del funcionario, destacando su trayectoria como servidor público.