Asilo político en México: Los personajes que han recibido la protección

Luego de la solicitud para recibir asilo político en México por parte del ex presidente de Perú, Pedro Castillo, quien intentó establecer un gobierno de excepción en su país el pasado miércoles 7 de diciembre, se recordaron distintos capítulos en los que el gobierno mexicano protegió a distintas personalidades en términos de derechos humanos por sus conflictos internos.

El último en sacudir la agenda política tricolor fue la de Evo Morales, quien en 2019 fue recibido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en calidad de asilado político tras renunciar a su cargo como líder de Bolivia por recomendación de sus Fuerzas Militares.

Esta decisión rompió una racha de 10 años sin conceder este tipo de protección política y con fines humanitarios, pues antes había sido Manuel Zelaya en el 2009, presidente de Honduras que había sido removido por un golpe de estado y recibido por un par de días por el entonces mandatario Felipe Calderón.

¿Quiénes han recibido asilo político en México?

José Martí: El poeta y revolucionario cubano aterrizó en México en 1875 tras el destierro de su país por ser activista en la lucha de independencia, uno de los primeros en recibir este tratamiento dentro de territorio azteca.

Víctor Raúl Haya de la Torre: El político y filósofo peruano llegó a México en 1923 por invitación de José Vasconcelos, entonces secretario de Educación, debido a su encarcelamiento durante uno de los mandatos del dictador Augusto Leguía.

León Trotski: Uno de los más famosos fue el revolucionario ruso Trotski, quien en 1937 llegó a México bajo el cobijo del gobierno de Lázaro Cárdenas, luego de que fuera exiliado por el gobierno de Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética.

La historia de Trotski estuvo fuertemente apoyada en el pintor mexicano Diego Rivera, quien junto a Frida Kahlo le dio asilo en su casa, hasta recibió el atentado por parte de un agente estalinista.

Diego Rivera, León Trotsky y André Breton en Coyoacán (México) en 1938. Foto: Frida Kahlo. pic.twitter.com/vC8uEBhA9X — Carlos Anaya (@CarlosEAG_) October 21, 2022

Luis Buñuel: Otra de las más sonadas fue la del cineasta español Luis Buñuel, producto de una ola de refugiados que aterrizaron en México entre 1939 y 1942 por la Guerra Civil española. El artista se estableció en México y consiguió gran parte de su reconocimiento con películas nacionales.

Fidel Castro: En 1955, México recibió desde Cuba a un joven Fidel Castro tras ser encarcelado por oponerse al régimen de Fulgencio Batista. Fue en territorio donde fortaleció su discurso y regresó con apoyo de otros líderes para establecer el comunismo cubano.

Héctor José Cámpora: Fue hasta 1976 cuando México reanudó el asilo político, aunque en esta ocasión mediante una de sus embajadas, la de Argentina, cuando el entonces mandatario recibió un golpe de estado y se dirigió al departamento mexicano, donde permaneció unos días antes de poder viajar a territorio azteca.

En 1955, México recibió a un Fidel Castro muy joven bajo asilo político, luego de que fuera encarcelado en Cuba y antes de establecer el régimen comunista.|Pixabay

Mohamed Reza Pahlevi, Sha de Irán: Luego de la revolución islámica en su país en 1979, Mohamed Reza recibió el apoyo de México para refugiarse unos meses; sin embargo, luego de viajar brevemente a Estados Unidos por un tratamiento médico, su reingreso fue bloqueado.

Rigoberta Menchú: Fue en 1980 cuando la activista guatemalteca recibió el apoyo de México para salvaguardarse de la Guerra Civil que sufría su país, la cual torturó y asesinó a su familia.

Estas son las protecciones más conocidas aceptadas por el Gobierno de México en el pasado, una lista a la que se intentó anexar Pedro Castillo este 2022; sin embargo, en su camino a la embajada mexicana de Perú, el entonces mandatario fue capturado por la Policía de su país y relevado de su cargo.

