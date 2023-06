Astrónoma mexicana Julieta Fierro hace llamado al Conahcyt

Este viernes, a través de las redes sociales, la astrónoma mexicana y divulgadora de la ciencia, Julieta Fierro, hizo un llamado al Conahcyt para agilizar el proceso de ingreso de investigadores al consejo.

#Comunicado | Conahcyt abre convocatoria para el reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores 2023. ➡️ https://t.co/pIzrqUnbm9 pic.twitter.com/y0LP0pgSHw — Conahcyt México (@Conahcyt_Mex) June 1, 2023

Julieta Fierro, es física, astrónoma y una divulgadora científica mexicana incansable. Su labor la llevó a ser elegida recientemente como miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias.

¿Qué le pidió Julieta Fierro al Conahcyt ?

En su cuenta de Twitter, Julieta Fierro (@FierroGossman) escribió esta mañana:

“Los investigadores que desean ingresar como investigadores nacionales al CONAHCYT no logran ingresar su curriculum porque el sistema no funciona bien. O “se cae”, satura, borra ... Estos jóvenes talento deberían usar su tiempo en investigar no para burocracia inacabable.”

A través de su cuenta de #Twitter, la astrónoma @FierroGossman hace un llamado a @Conahcyt_Mex para agilizar el proceso de ingreso de #investigadores al Consejo. https://t.co/DNPzbiBcjq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 2, 2023

¿Qué es el Conahcyt?

El Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) es la institución responsable en México de establecer las políticas públicas en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación en todo el país con el objetivo de fortalecer la soberanía científica e independencia tecnológica, bajo los principios de humanismo, equidad, bienestar social, cuidado ambiental y conservación del patrimonio biocultural.

¿Cuál es la función del Conahcyt?

Este Consejo define, articula y coordina las estrategias y las capacidades nacionales en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

El Conahcyt impulsa la ciencia básica y la investigación, al tiempo que establece las agendas de investigación prioritarias y búsqueda de soluciones a los retos nacionales en materia de salud, energía, agua, toxicidades, alimentación, seguridad humana, vivienda, sistemas socio-ecológicos, educación y cultura.

El Consejo es también el encargado de coordinar el sistema de Centros Públicos de Investigación, compuesto por 26 instituciones reconocidas nacional e internacionalmente. Este organismo también busca fortalecer a la comunidad científica a través de las diversas convocatorias de becas, tanto en el país como en el extranjero

¿Quién es Julieta Fierro?

¡Orgullo UNAM! 🙌



La astrónoma, física y divulgadora, Dra. Julieta Fierro -Astrónoma ha logrado ingresar a la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. 🤩✨💫



Lo que la hace compañera de instituto de personalidades como Einstein, Darwin y Picasso. pic.twitter.com/jfiedTw44Q — Universum Museo (@UniversumMuseo) May 3, 2023

Julieta Fierro es una mexicana pionera en la carrera de Física en la UNAM. Fierro es astrónoma, divulgadora de la ciencia y actualmente funge como investigadora titular del instituto de astronomía de la UNAM.