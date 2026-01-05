Periodista se debate entre la vida y la muerte tras ataque armado en Uruapan

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán inició una Carpeta de Investigación tras el ataque armado contra el periodista y administrador de la página informativa “Patrullando tu colonia”, en Uruapan, quien resultó herido junto con un adolescente que se encontraba en el lugar al momento del ataque.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo 4 de enero de 2026, cuando se registró una agresión con arma de fuego en la colonia La Quinta, en el municipio de Uruapan, uno de los puntos más conflictivos de la región.

Ataque armado deja heridos a periodista y a un menor de edad en Uruapan

De acuerdo con la información oficial, poco antes de las 18:00 horas, la Fiscalía Regional de Uruapan recibió el reporte del ingreso hospitalario del comunicador Antonio C., conocido como “El Balam”, de 38 años de edad, así como de un adolescente de 17 años. Ambos presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Los datos preliminares señalan que el ataque ocurrió sobre la calle Fray Juan de San Miguel, en la esquina con Anillo de Circunvalación. El periodista fue el objetivo directo de la agresión, mientras que el joven, quien transitaba por el sitio de manera circunstancial, también fue alcanzado por los disparos.

Tras el ataque, ambas víctimas recibieron auxilio de cuerpos de emergencia y fueron trasladadas a un hospital local, donde permanecen bajo atención médica. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial su estado de salud actual.

Fiscalía activa protocolo para periodistas y defensores de derechos humanos en Michoacán

En cumplimiento al Protocolo de Actuación e Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la FGE ordenó la implementación inmediata de medidas de protección a favor de las víctimas.

Asimismo, agentes de investigación realizaron las primeras diligencias en el lugar de los hechos, incluyendo la recolección de indicios balísticos y entrevistas a posibles testigos, con el objetivo de esclarecer la agresión y dar con los responsables.

La Fiscalía reiteró que continuará con las investigaciones hasta agotar todas las líneas, particularmente aquellas relacionadas con la labor informativa que realizaba el comunicador a través de su plataforma digital, dedicada a la cobertura de hechos de seguridad.

Luego de que en días recientes, realizó una serie de publicaciones en Facebook, criticando la inseguridad que se vive en el municipio.

Violencia contra periodistas en México

De acuerdo con la organización Artículo 19 , durante 2025 fueron asesinados siete periodistas en México, cifra que representa tres casos más que en 2024, lo que confirma un repunte alarmante de la violencia contra quienes ejercen el derecho a informar.

Estos datos colocan nuevamente al país como uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo, especialmente en entidades donde el crimen organizado y la impunidad siguen marcando la agenda de seguridad.

El ataque contra el administrador de “ Patrullando tu colonia ” se suma a una larga lista de agresiones que evidencian los riesgos que enfrentan los comunicadores en el desempeño de su labor cotidiana.