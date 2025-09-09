Buscarán pena máxima contra atacante de refugiada ucraniana en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos aseguró que fincará cargos federales contra Decarlos Brown, el hombre que concretó el ataque brutal contra Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana, en un tren ligero en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte.

Brown, de 34 años de edad, enfrentará el cargo de cometer una muerte en un sistema de trasportación masiva, después de apuñalar a la joven originaria de Ucrania de 23 años el 22 de agosto de 2025. Cabe recordar que el sujeto también enfrenta un cargo por asesinato en primer grado.

Atacante de refugiada ucraniana no volverá a ver la luz del día: Pam Bondi

“Buscaremos la pena máxima por este acto imperdonable de violencia. Él nunca volverá a ver la luz del día como un hombre libre”, aseguró Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos.

La funcionaria añadió que instruyó a sus fiscales a que finquen cargos contra Decarlos Brown, “un criminal violento reincidente con antecedentes penales”, señaló. En las pesquisas del ataque también está involucrada la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Iryna Zarutska was a young woman living the American dream — her horrific murder is a direct result of failed soft-on-crime policies that put criminals before innocent people.



I have directed my attorneys to federally prosecute DeCarlos Brown Jr., a repeat violent offender with… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 9, 2025

Revelan nuevo VIDEO de ataque a refugiada ucraniana en tren ligero de Charlotte, Carolina del Norte

El video del ataque a Iryna Zarutska fue revelado por el Servicio de Trenes del Área de Charlotte (CATS, por sus siglas en inglés) durante el fin de semana. No obstante, nuevas imágenes fueron divulgadas en internet.

En ellas aparece Decarlos Brown, quien está sentado detrás de Iryna Zarutska. Después, el hombre se pone de pie y la apuñala en repetidas ocasiones en el cuello.

Aparece un nuevo video con otro ángulo del ataque que había sido censurado por los medios tradicionales.



La fiscal general Pam Bondi acaba de asegurar que el asesino de Iryna Zarutska no volverá a estar en libertad nunca más. https://t.co/VAVY3OvZxX pic.twitter.com/5cSyD57LaU — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 9, 2025

Posteriormente, Iryna se lleva las manos a la boca, cae por un costado en el otro asiento libre de la izquierda y se desplaza hacia el suelo.

Cabe recordar que los registros de Carolina del Norte muestra al menos 14 casos contra Decarlos Brown, quien además estuvo cinco años en prisión por asalto a mano armada. Otros delitos son por robo grave y allanamiento de morada.

A principios de este año, había sido acusado de uso indebido del número de emergencias 911, un delito menor, ya que pidió a los oficiales que investigaran un supuesto material ‘creado por el hombre’ que, según él, controlaba cuándo comía, caminaba y hablaba, según documentos judiciales.

