Donald Trump, presidente de Estados Unidos, criticó al gobierno de Carolina del Norte por permitir que un “delincuente profesional” permaneciera libre y terminara por atacar a Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana, mientras viajaba en un tren ligero en la ciudad de Charlotte.

El ataque sucedió el 22 de agosto de 2025 y fue divulgado por el propio sistema de tren de Charlotte durante el fin de semana pasado. Las imágenes muestran cómo Decarlos Brown, de 34 años, sentado detrás de Iryna, se abalanza contra la joven y la apuñala en al menos tres ocasiones.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el ataque a Iryna Zarutska, refugiada ucraniana?

Trump aseguró que vio el video del ataque contra Iryna Zarutska, quien llegó a Estados Unidos “para escapar de la brutal guerra en Ucrania”. Señaló que Decarlos Brown es un “lunático con problemas mentales” quien emboscó a la joven.

“El perpetrador era un conocido delincuente profesional, que había sido arrestado y puesto en libertad bajo fianza sin efectivo en enero, un total de 14 veces. ¿Qué demonios hacía viajando en tren y caminando por las calles? Criminales como este necesitan estar ENCERRADOS”, destacó Trump en un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

Criticó a los integrantes del Partido Demócrata al señalar que los gobernantes de dicha fuerza política se “niegan a encarcelar gente mala”, en un contexto donde Trump amaga con desplegar a la Guardia Nacional en ciudades como Chicago, como ya ocurrió en Washington, con el fin de combatir el crimen.

“Carolina del Norte, y todos los estados, necesitan LEY Y ORDEN, ¡y solo los republicanos lo lograrán!”, afirmó el presidente estadounidense.

¿Quién era Iryna Zarutska?

Iryna Zarutska, de 23 años de edad, había tomado el tren de la Línea Azul en la estación Scaleybark, Usaba pantalones caqui, una playera oscura y gorra, parte del uniforme de la pizzería Zeppedie, donde trabajaba.

Iryna Zarutska escapó de la guerra en Ucrania y buscó refugio en EU.|Reuters.

Estudió arte y restauración en la Universidad Synergy en Kiev, Ucrania. Ella tenía habilidades para la escultura y el diseño de ropa, obras que regalaba a familiares y amigos.

Zarutska dejó su país natal en agosto de 2022, seis meses después de la invasión cometida por Rusia, acompañada de su madre, hermana y hermano. La familia llegó a Carolina del Norte y ella se adaptó a la ciudad de Charlotte. Acudió a una universidad comunitaria y aspiraba a ser asistente veterinaria, un sueño que quedó truncado tras su asesinato.