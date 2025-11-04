Asaltan y atacan a balazos a hombre en calles de Guadalajara; este es su estado de salud | ZMG

¡Tragedia en la ZMG! Un hombre de aproximadamente 39 años de edad, fue atacado a balazos en el barrio de la Ex Penal en el municipio de Guadalajara, Jalisco; su estado de salud es regular.

La víctima se encontraba platicando con una mujer sentados en una banca, cuando un varios sujetos armados se acercaron a él y lo despojaron de su teléfono celular y una computadora. Al darse a la fuga, uno de los ladrones disparó, provocándole una herida en la pierna.

Elementos de la policía de Guadalajara resguardaron la zona de los hechos para llevar a cabo las indagatorias correspondientes en coordinación con la Fiscalía del Estado.

En las primeras horas de este 4 de noviembre 2025, se registró un incendio en una fábrica de pinturas, ubicada en las calles de la zona industrial de Guadalajara; se reporta una persona herida.

Bomberos acudieron a la zona para controlar las llamas, las cuales se generaron en el área en la que almacenaban resinas y pinturas, por lo que se activaron las mangueras de presión para evitar que el fuego se propagara.

Paramédicos de la Cruz Verde atendieron al trabajador lesionado, el cual no sufrió heridas de gravedad. Hasta el momento se desconoce la causa del incendio. Aseguran que las pérdidas materiales no fueron graves.

Detienen a hombre con más de 10 dosis de droga en calles de Guadalajara

Un hombre fue detenido por elementos de la policía de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tras detectarle envoltorios llenos de droga sintética conocida como cristal.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia, en el que elementos de la policía municipal detectaron a un sujeto con actitud evasiva, el cual contaba con diversos implementos para consumir distintos tipos de drogas, situación por la que le marcaron el alto.

En la inspección se le aseguró un envoltorio con material granulado de la droga cristal, así como una pipa; sin embargo entre su ropa se encontraron 14 dosis de la misma droga.

Por su parte, el hombre fue formalmente detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República Delegación Jalisco, donde será investigado por delito de narco menudeo.