Atleta embarazada participa en competencia para asistir a Tokyo 2020

Una atleta embarazada, originaria de Estados Unidos, sorprendió al público y a sus seguidores, luego de participar en una competencia en busca de un boleto para Tokyo 2020.

A través de sus redes sociales, Lindsay Flach, la atleta embarazada, compartió una serie de imágenes de la competencia a la que asistió, con la intención de conseguir la clasificación para Tokyo 2020, que comenzará el próximo 23 de julio en Japón.

Te puede interesar: Laurel Hubbard, la primera atleta transgénero en Juegos Olímpicos

Lindsay Flach tiene un embarazo de 18 semanas; sin embargo, eso no impidió que el pasado 26 de junio participara en la categoría de heptatlón, en la que tuvo que realizar diferentes disciplinas como carrera de 100 metros con vallas, salto de altura, lanzamiento de peso, sprint de 200 metros, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y carrera de 800 metros.

Terceras pruebas olímpicas. Esta se ve un poco diferente. ‘Cada historia tiene un final, pero en la vida cada final es un nuevo comienzo’. El secreto ya no es un secreto, resaltó en su cuenta de Instagram la atleta.

A pesar de que en la carrera solo completó 100 de los 800 metros para cuidar a su bebé, la atleta embarazada consiguió el lugar número 15 de las 18 participantes que buscan un lugar para Tokyo 2020.

Atleta embarazada sorprende con sus resultados

La atleta embarazada sorprendió a usuarios de las redes sociales con los resultados que consiguió en el heptatlón rumbo a Tokyo 2020, luego de que superó las condiciones climáticas adversas, ello debido a que la competencia se desarrolló en la ciudad de Eugene, en Oregon, Estados Unidos, donde se registró una temperatura de 37 grados centígrados.

“Eres mi héroe” y “eres increíble” fueron algunos de los elogios que recibió la atleta embarazada por parte de algunos usuarios en su cuenta de Instagram.

El caso de Lindsay Flach no es el primero que se registra, ya que en 2017, la tenista Serena Williams confesó que ganó el Abierto de Australia ya estando embarazada.

Te puede interesar: En Argentina, embarazada organiza baby shower aunque tenía Covid-19