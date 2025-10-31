De Polanco a Iztapalapa: ruta y fotos del Mercedes Benz donde iba B-King y Regio Clown antes de ser asesinados

En la zona exclusiva de Polanco, en la Ciudad de México (CDMX), fue la última vez donde se les vio con vida, al menos, hasta antes de saber que abordaron un automóvil Mercedes Benz, el cual los llevó a Iztapalapa, sin embargo, después los artistas colombianos B-King y Regio Clown fueron asesinados.

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, desaparecieron el 16 de septiembre de 2025, y sus cuerpos fueron encontrados un día después en el kilómetro 45.5 de la carretera México–Cuautla, a la altura del poblado de San Andrés Metla, en el municipio de Cocotitlán, sobre la lateral del puente conocido como desviación a Tlalmanalco.

Ligan homicidio de B-King con Regio Clown con venta de drogas "Tusi" y "Coco Channel"

De acuerdo con la Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM), la muerte de ambos artistas estaría vinculada con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”.

Asimismo, este jueves se supo que fue detenido Cristopher “N” alias “El Comandante”, por homicidio calificado en agravio de B-King y DJ Regio Clown, y por estos hechos han sido detenidas 16 personas, 10 de ellas de Colombia, Venezuela, Cuba y España por su intervención, ya sea como autores o partícipes en uno o varios ilícitos.

Identifican automóvil donde iban B-King y DJ Regio Clown antes de morir

La investigación pudo revelar que ambos artistas se subieron a un automóvil Mercedes Benz, cuyo conductor los llevó hasta una dirección en Iztapalapa, es decir, que viajaron desde la alcaldía Miguel Hidalgo hasta el oriente de la CDMX.

Era un Mercedes Benz color plata, con vidrios oscurecidos y sin placas de circulación. La tarde del 16 de septiembre el vehículo fue abordado por B-King y DJ Regio Clown en Plaza Miyana, ubicada en la colonia Granada, y posteriormente se dirigió a un punto en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa.

El celular de DJ Regio Clown reveló que abordaron el automóvil después de las 16:00 horas de ese día y al arribar a la colonia Renovación, el dispositivo estuvo en ese punto aproximadamente dos horas antes ser apagado.

B-King y Regio Clown fueron vistos por última vez en Polanco.|FGJEM

Intentaron modificar automóvil involucrado en caso de colombianos asesinados

El Mercedes Benz estuvo estacionado en un taller de hojalatería y pintura en el municipio de La Paz, a las 18:56 horas del 23 de septiembre, lugar en donde dos personas identificadas como Luis Alberto “N”, alías “El Muerto” y Angélica Iraís “N”, fueron captadas en video aplicando lo que al parecer era pintura a los rines para alterar sus características.

El pasado 24 de septiembre, agentes de la Fiscalía del Edomex, rescataron a una mujer secuestrada en un domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc, barrio el Calvario, del municipio de Tepetlaoxtoc, y en el lugar ubicaron oculto en un estacionamiento subterráneo un automóvil Mercedes Benz gris plata, con pintura roja en sus rines.

El automóvil donde iban B-King y Regio Clown fue alterado en los rines.|FGJEM

En la parte posterior del asiento del conductor, se localizó un vaso con un popote justo en el lugar habría estado B-King cuando se subió. Tras una prueba genética, se obtuvo coincidencia de la muestra obtenida del popote con el ADN del cantante, lo que confirmó que era el mismo vehículo y de igual forma se obtuvo el número de identificación vehicular (VIN).

La inspección del vehículo, a través de la prueba de colorimetría denominada “blue star”, arrojó resultado negativo a rastros de sangre, por lo que no fue posible establecer que los restos de las víctimas hubieran sido trasladados en ese automóvil.

En el taller donde fueron alterados los rines del vehículo se localizó pintura roja y se localizó una nota donde se leía: “Don Güero, le encargo, el patrón quiere que se pinten los rines, pasa por él, el miércoles”.

Vehículo usado para llevar a B-King con Regio Clown era siniestrado

Además, se supo que el primer propietario del Mercedes Benz, era una persona moral en Puebla y era un vehículo siniestrado y dictaminado con pérdida total, pero tras los trámites correspondientes de la aseguradora, el 30 de mayo del 2025, fue adquirido por un sujeto identificado como Jaime “N”, alias “Puga”, que vivía en la colonia Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Tras adquirir el automóvil, “Puga” se lo entregó su sobrino José de Jesús “N”, para que lo reparara en su taller de hojalatería ubicado en la alcaldía Iztapalapa. El domicilio de este último sujeto se encuentra en el municipio de Nezahualcóyotl, donde habitantes de la zona lo señalan como “un tipo peligroso” relacionado con el grupo delictivo La Unión Tepito.