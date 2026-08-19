Adiós a “Solovino": reportan muerte del perrito despachador de una gasolinera en Edomex

Hace unos días se hablaba de "Solovino", el perrito que las 24 horas del día y los 7 días de la semana se encargaba de despachar en una gasolinera de Toluca, Estado de México (Edomex). Pero, como si la vida fuera demasiado injusta, "Solovino" cruzó el arcoíris después de encontrar una familia.

La tarde de este martes 18 de agosto se reportó la muerte del perrito, luego de que fuera atropellado por un automóvil cuyo conductor presuntamente se dio a la fuga.

El caso rápidamente sacudió las redes sociales, pues hace meses el can se ganó el amor de decenas de personas, cuando trabajadores de una gasolinera ubicada en Paseo Tollocan y Pino Suárez, en Toluca, decidieron adoptarlo y hacerlo un integrante más del equipo.

Muere "Solovino", perro adoptado en una gasolinera de Edomex

Fue a través de una publicación de Facebook donde se dio a conocer la lamentable noticia. De acuerdo con lo narrado, "Solovino" fue atropellado la noche del lunes 17 de agosto, mientras el perrito se encontraba descansando en la gasolinera que hace meses se convirtió en su nueva casa.

A pesar de que el personal intentó llevarlo a Urgencias, la hemorragia interna que sufrió fue suficiente para que en tan solo minutos perdiera la vida.

También se informó que el animalito partió rodeado de amor y que este martes fue cremado. Según la publicación, sus restos permanecerán en la gas que se convirtió en su hogar, como un homenaje al can que se ganó el corazón de los toluqueños.

La historia de "Solovino"; el perrito despachador de una gasolinera

En enero de 2026, los trabajadores le dieron la bienvenida a su equipo a un perrito callejero que estaba dispuesto a recibir de sueldo: amor y un hogar.

En poco tiempo, “Solovino” se ganó el cariño de los clientes y, días después, ya presumía su propio uniforme de despachador; siempre dispuesto a “cubrir su turno”, incluso cuando le tocaba trabajar de noche.

Su historia pronto fue dada a conocer por diversos medios, demostrando que, aunque algunas personas deciden abandonar a sus animales, también hay quienes les ofrecen una segunda oportunidad y un hogar.

Lamentablemente, el conductor que presuntamente atropelló al can aún no ha sido detenido. Ante ello, internautas han pedido que se revisen las cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable y hacer justicia por “Solovino”, un perrito que, aseguran, nunca hizo daño a nadie.