¿Quién es Audias Flores Silva, “El Jardinero” del CJNG? Crímenes de un capo que EU quiere en sus manos

Audias Flores Silva, “El Jardinero”, quien era el hombre más cercano Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue pieza clave en la operación de esta organización criminal.

Desde 2010 escaló posiciones dentro del cártel hasta convertirse en uno de sus principales operadores y exjefe de seguridad de “El Mencho”, capo abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

Fue detenido en El Mirador, Nayarit, y pese a su violento historial criminal, el narcotraficante logró escapar de la justicia mucho tiempo.

¿Quién es “El Jardinero”, mano derecha de “El Mencho” del CJNG?

Durante más de dos décadas consolidó una estructura regional con capacidad para coordinar la producción y trasiego de drogas, supervisar laboratorios clandestinos de metanfetaminas, operar aeronaves y pistas de aterrizaje, así como controlar rutas logísticas para el movimiento de narcóticos hacia el exterior.

Tenía el control de las drogas en Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y parte de Jalisco, y también controló gran parte del mercado estadounidense.

Controlaba camiones de carga y vehículos de pasajeros para transportar cocaína, heroína y otras drogas desde Centroamérica a México y posteriormente a células de distribución en varios estados de Estados Unidos en los estados de California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

Obtenía recursos ilícitos mediante narcomenudeo, comercialización ilegal de hidrocarburos, secuestro, homicidio, tráfico de armas, despojo de propiedades y extorsión.

“El Jardinero”, un criminal detrás de violentos hechos en México

Durante sus primeros años como narcotraficante, “El Jardinero” estuvo preso en Estados Unidos, donde cumplió una condena de cinco años por tráfico de drogas.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo conocía también como “El Mata Jefes”.

Está relacionado con la explosión de un coche bomba ocurrida el 6 de diciembre pasado en Coahuayana, Michoacán, donde murieron cinco personas, tres de ellas policías comunitarios.

También se le atribuye el asesinato de tres soldados en noviembre de 2023, en Teocaltiche, Jalisco, durante un ataque contra un convoy militar.

Asimismo, se le vincula con una emboscada en abril de 2015, en Soyotlán, Jalisco, donde perdieron la vida 15 policías estatales. Por este último ataque estuvo preso tres años y recuperó su libertad en 2019.

EU busca juzgar a “El Jardinero” tras su captura en Nayarit

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) solo lo investiga por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Estados Unidos lo requiere en extradición por los delitos de conspiración para importar y distribuir drogas y portación de armas de fuego, por lo que podría ser enviado a la Corte del Distrito de Columbia.

Ese país incluso ofreció una recompensa de de 5 millones de dólares para detenerlo.

Flores Silva cuenta con orden de extradición por el delito de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego, solicitada por Estados Unidos. También tiene una orden de reaprehensión de 2024 por homicidio.