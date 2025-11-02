Uniformes y cero polarizados: el reglamento para choferes de CDMX tras aumento al pasaje

El pasaje en la Ciudad de México (CDMX) tendrá un aumento, pero ahora con el nuevo costo de la tarifa del transporte público, los choferes de las unidades deberán cumplir con normas.

Este viernes 31 de octubre de 2025 el gobierno anunció de manera oficial un ajuste a la tarifa del transporte público en su modalidad de ruta y corredor.

Indignación en Edomex por alza al pasaje con unidades viejas y choferes “cafres”

¿Cuánto aumentó el pasaje en CDMX? Nueva tarifa del transporte público

El incremento autorizado quedó en $1.50 pesos (un peso con cincuenta centavos M.N.), a las tarifas actuales del transporte de Ruta y Corredor.

La nueva tarifa se dio a conocer luego de que transportistas anunciaron un bloqueo masivo en CDMX para exigir un aumento a la tarifa del pasaje, como ocurrió en el Estado de México.

Reglamento para choferes en CDMX tras aumento a tarifa

El aumento al pasaje, argumentó el gobierno, es para que el servicio de transporte público mejore, pero con ello, los transportistas se comprometieron a cumplir el siguiente reglamento:



Portar licencia para conducir Tipo “C” vigente y visible

Retirar vidrios polarizados

Contar con seguro de responsabilidad civil vigente para la unidad en operación

Exhibir el número de placa en la cromática de la unidad

Realizar revisiones periódicas en luces, puertas, pasamanerías, llantas y frenos

Asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad con los que cuenta la unidad (cámaras, botones de auxilio y GPS).

Los conductores deberán portar un uniforme conformado por pantalón oscuro y camisa blanca

Mantener las unidades en condiciones óptimas de limpieza

Participar en programas de capacitación para las y los operadores de las rutas.

Concesionarios y permisionarios deberán exhibir de manera permanente en lugares visibles de los vehículos, terminales y bases, la tarifa autorizada, pues de lo contrario, esta no se aplicará.

Nuevo costo del pasaje en CDMX por aumento a tarifa del transporte público

TARIFA AUTORIZADA - CORREDORES - $9.50 pesos

La tarifa nocturna de las 23:00 horas a las 06:00 horas del día siguiente 20% más a la establecida

TARIFA AUTORIZADA - AUTOBUSES

- Primeros 5 Kilómetros

$8.50 pesos

- Más de 5 kilómetros

$9.50 pesos

La tarifa nocturna de las 23:00 horas a las 06:00 horas del día siguiente 20% más a la establecida

TARIFA AUTORIZADA - MICROBUSES Y VAGONETAS

- Primeros 5 kilómetros

$7.50 pesos

- De 5 a 12 kilómetros

$8.00 pesos

- Más de 12 kilómetros

$9.00 pesos

La tarifa nocturna de las 23:00 horas a las 06:00 horas del día siguiente 20% más a la establecida