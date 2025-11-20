Violencia en Chicago: Hombre enfrenta cargo por terrorismo tras atacar a mujer con gasolina

Un hombre de 50 años fue acusado de un acto terrorista en un sistema de transporte masivo tras prender fuego a una mujer dentro de un tren en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. El sujeto se llama Lawrence Reed y enfrenta cargos federales después de un brutal ataque ocurrido el lunes por la noche en la línea azul del tren de Chicago, informó la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois.

Lawrence Reed: los detalles del ataque incendiario en el tren de Chicago

El ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas del lunes 17 de noviembre de 2025 cuando Reed vertió un líquido, presumiblemente gasolina, sobre una mujer de 26 años que estaba concentrada en su teléfono. El hombre luego la prendió fuego mientras la víctima intentaba protegerse. La grabación en video del incidente muestra claramente la acción violenta de Reed.

La víctima del ataque en el tren de Chicago sigue en estado crítico

La mujer resultó gravemente herida y se encuentra en condición crítica. A pesar de que rodó por el suelo tratando de apagar las llamas, los pasajeros del tren no intervinieron para ayudarla. Fue hasta que el tren se detuvo y la víctima corrió fuera del vagón que los transeúntes en el andén intervinieron para asistirla.

Cargos federales y la posible pena de muerte para Lawrence Reed

El fiscal Andrew Boutros destacó que Lawrence Reed enfrenta un cargo federal de terrorismo por este ataque. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. Además, en caso de que la víctima fallezca, Reed podría recibir la pena de muerte.

Similitudes entre el caso Reed y el ataque a Iryna Zarutska

Este caso es similar al ocurrido en agosto de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte, donde un sujeto llamado Decarlos Brown Jr. de 34 años de edad, agredió con un cuchillo a Iryna Zarutska, refugiada ucraniana de 23 años, en un vagón del tren de ligero de la comunidad.

Una cámara de seguridad al interior del vagón captó el momento del ataque cuando Brown estaba sentado en la parte posterior de Iryna, cuando de pronto se levantó y la apuñaló en varias ocasiones en el cuello, lo que le causó la muerte a la joven.