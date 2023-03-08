Avala Tribunal Electoral coaliciones que competirán por la gubernatura de Edomex

Este miércoles 8 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló el registro del convenio de la coalición "Va por el Estado de México", para las elecciones 2023, próximas a suceder en Edomex.

Va por el Estado de México está conformada por Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El Tribunal también avaló la coalición "Juntos Haremos Historia", conformada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido de Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El @TEPJF_informa avaló el registro del convenio de la #coalición "Va por el Estado de México", así como "Juntos Haremos Historia". pic.twitter.com/TVx6X3MzSo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 8, 2023

¿Qué significa que las coaliciones hayan sido avalados?

El aval de las coaliciones Va por el Estado de México y Juntos Haremos Historia es un paso previo al registro de candidaturas que se dará en Edomex, que impulsarán a las candidatas Delfina Gómez de Morena y Alejandra Moral por parte del tricolor.

El Instituto local tendrá hasta finales de marzo para avalar las candidaturas previo al arranque de campaña que comienza en abril de 2023.

¿Cuándo comienzan las campañas para las elecciones 2023 en Edomex?

Del 18 al 27 de marzo será la solicitud de Registros de candidaturas para la gubernatura del Edomex. Del 3 de abril al 31 de mayo serán las campañas para las elecciones 2023.

Cabe destacar que el Edomex es una de las entidades más importantes con mira a las elecciones de 2024.

¿Quiénes son los candidatos para las elecciones 2023 en Edomex?

El partido guinda fue el primer partido que dio a conocer que Delfina Gómez sería su precandidata para la gubernatura de Edomex para las elecciones 2023.

Por otro lado, el PRI, donde gobierna en Edomex Alfredo del Mazo, ya perfila a su precandidata para las elecciones 2023 en Edomex, se trata de Alejandra Del Moral, quien se desempeñó como secretaria de Desarrollo Económico del estado durante el actual gobierno.

