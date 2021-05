Rechazan a azafata por talla de uniforme en España

Una joven azafata denunció en sus redes sociales que la empresa que la contrató para un evento en España, la envió a su casa porque no tenían uniformes de su talla para que trabajara.

La joven, identificada como Alba Nevado, relató en su cuenta de Instagram que fue contratada por una agencia para trabajar como azafata en una feria internacional de turismo que se realizaría en Madrid, España.

Te puede interesar: España despliega a militares en Ceuta para frenar entrada de migrantes

“En pleno año 2021 y siendo una época marcada por el supuesto aprendizaje del ser humano tras la vivencia de la pandemia, me he visto rechazada por mi talla y peso”, se quejó la joven en su publicación en Instagram.

La azafata relató que un día previo al evento en España se le entregó un uniforme que era “talla unica”, pero al probárselo se dio cuenta que no le quedaba bien, por lo que pidió otra talla; sin embargo, la respuesta que recibió fue que debían darle una talla 42 y en caso de que no le sirviera, “tendría que ir con traje negro”.

La azafata explicó conmovida que después, el personal de la empresa le planteó darle otra talla de uniforme más grande, no sin antes preguntarle si ella era “la del problema”.

Tras medirse otra talla, incluso un pantalón de hombre, el personal de la empresa de España le dijo: “después de eso, en un cuartito aparte me dicen que lo sienten mucho, que me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme, como si el problema fuera mío, que me pagarán la hora de venir antes”.

La joven azafata dijo indignada que lo que la hizo sentir juzgada y rechazada fue el hecho de que la hicieran pensar que la talla era un conflicto de ella, además de que su apariencia física no demostraba su capacidad para realizar el trabajo.

Tras queja de azafata, la empresa de España explicó el incidente y aseguró que le ofreció una disculpa a la joven, agregó que la envió a su domicilio, mientras buscaban una nueva solución.

Te puede interesar: España permitirá entrada de turistas de Reino Unido sin prueba PCR