La mayoría de Bajmut estaría bajo control de las fuerzas ucranianas

Rusia y Ucrania dieron versiones contradictorias de la situación en Bajmut el domingo, con Kiev diciendo que todavía controlaba una pequeña parte de la asediada ciudad del Donetsk, mientras que Moscú felicitó al ejército privado de Wagner y a las tropas rusas por "liberarla".

Un alto general ucraniano dijo que las fuerzas de Ucrania controlaban lo que él aceptaba que era una parte "insignificante" de Bajmut, pero afirmó que el punto de apoyo sería suficiente para entrar en la devastada ciudad cuando cambiara la situación.

El general Oleksandr Syrskyi dijo en un mensaje de Telegram que las fuerzas de Kiev estaban avanzando sobre las fuerzas rusas en los suburbios y que se estaban acercando a un "cerco táctico" de Bajmut, en donde vivían 70,000 personas.

"Nuestras fuerzas han tomado la ciudad en un semi-cerco, lo que nos da la oportunidad de destruir al enemigo... el enemigo tiene que defenderse en la parte de la ciudad que controla", dijo el viceministro de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, a primera hora del domingo en Telegram.

Maliar añadió que las tropas ucranianas seguían defendiendo las instalaciones industriales y de infraestructuras, así como un sector privado de la ciudad, y habían reclamado parte de las alturas dominantes. Reuters no pudo verificar las afirmaciones sobre el campo de batalla.

So, over the last 12 months since May 20, 2022, Russia managed to advance for about 30 kilometers in the Bakhmut sector (and that’s pretty much it for the whole front line).

At such a pace, they will complete the conquest of the whole of Ukraine in about 40 years 😳 pic.twitter.com/qdbmJmein6 — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 21, 2023

Wagner en Bajmut

Rusia declaró el sábado que había capturado totalmente la destruida Bajmut, lo que supondría el fin de la batalla más larga y sangrienta de los 15 meses de guerra.

El presidente ruso Vladimir Putin felicitó el domingo a la fuerza mercenaria Wagner y a las tropas rusas por tomar Bajmut, mientras que el fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin, restó importancia al papel del ejército regular ruso y, en un mensaje de voz en Telegram, dijo que "prácticamente nadie del ejército nos ayudó".

La toma de Bajmut -a la que Rusia se refiere por su nombre de la época soviética, Artemovsk- representaría la primera gran victoria de Moscú en el conflicto en más de 10 meses.

La batalla por Bajmut ha revelado una división cada vez más profunda entre Wagner, que ha reclutado a miles de convictos de las cárceles rusas, y el ejército ruso regular. Desde hace dos semanas, Prigozhin emite a diario mensajes de video y audio en los que denuncia a la cúpula militar rusa, a menudo con insultos cargados de improperios.

Moscú lleva mucho tiempo afirmando que la captura de Bajmut sería un peldaño más en su avance hacia el interior de la región de Dombás, que afirma haberse anexionado de Ucrania. Lo ha convertido en el principal objetivo de una ofensiva masiva que no ha logrado capturar ningún terreno significativo en otros lugares.

🇷🇺🇺🇦 | El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó Grupo Wagner y al ejército de las Fuerzas Armadas de Rusia por la toma de Bakhmut. Así lo informó el servicio de prensa del Kremlin. pic.twitter.com/nlN8Hb0YzS — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 21, 2023

Avances de Ucrania

En la última semana, las fuerzas ucranianas han logrado sus avances más rápidos en seis meses en los flancos norte y sur de Bajmut, mientras Rusia reconocía algunos reveses para sus tropas. Kiev afirma que su objetivo ha sido atraer a la ciudad a las fuerzas rusas de otras partes del frente para infligirles un gran número de bajas y debilitar la línea defensiva de Moscú en otras zonas antes de una prevista importante contraofensiva ucraniana.

En la cumbre del G7, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Rusia había sufrido más de 100,000 bajas en Bajmut, cuya destrucción fue comparada por el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, con el ataque de la bomba atómica estadounidense de la Segunda Guerra Mundial sobre Hiroshima, en Japón.

"Se lo diré abiertamente: Las fotografías de Hiroshima en ruinas me recuerdan absolutamente a Bajmut y otros asentamientos similares. No queda nada vivo, todos los edificios en ruinas", declaró a los periodistas durante su asistencia a la cumbre del Grupo de los Siete, celebrada el domingo en la ciudad japonesa.

"Bajmut no ha sido capturado por la Federación Rusa a día de hoy. No hay dos o tres interpretaciones al respecto", añadió.