VIDEO: Balacera a plena luz del día termina con un muerto y un detenido en Chiapas

Una violenta balacera sacudió la tranquilidad del municipio de Arriaga, en la costa de Chiapas, la tarde de este jueves 7 de agosto. De acuerdo con el reporte oficial, un hombre armado atacó a balazos a otro que viajaba a bordo de una motocicleta, provocándole heridas mortales. La víctima murió mientras era trasladada al hospital.

El hecho generó una intensa movilización de las fuerzas de seguridad, que iniciaron un operativo de búsqueda y persecución para dar con el agresor. La escena fue grabada por habitantes, quienes compartieron en redes sociales videos del tiroteo que se prolongó por varios minutos en calles del municipio.

Videos del enfrentamiento circularon ampliamente en redes sociales, mostrando el momento en que se escuchan múltiples detonaciones de arma de fuego y los vecinos buscan resguardarse en medio del terror.

#Chiapas | Un hombre atacó a balazos a una persona que viajaba en #motocicleta, quien murió camino al #hospital.



Tras la agresión, la #policía inició una persecución que derivó en un enfrentamiento armado con el presunto atacante, identificado como Elio "N", quien fue detenido… pic.twitter.com/Rngc2lx9Dm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 8, 2025

El atacante fue capturado tras una persecución armada en Chiapas

Tras el intercambio de disparos entre el presunto delincuente y elementos de la Policía Estatal, se logró la detención del agresor. Fue identificado como Elio “N”, quien, según el parte policial, manifestó pertenecer al Cártel de Chiapas y Guatemala, una célula delictiva que opera en la región fronteriza.

Al momento de su detención, se le aseguró un arma larga y tres cargadores abastecidos, lo que evidencia el nivel de peligrosidad del detenido y la capacidad de fuego con la que actuó.

La violencia no da tregua en la región costera de Chiapas

Este hecho ha encendido nuevamente las alertas en la región, donde en los últimos meses se han registrado diversos hechos violentos vinculados al crimen organizado. La ciudadanía de Arriaga expresó su preocupación por el incremento de este tipo de ataques en zonas habitadas.

Autoridades locales indicaron que ya se inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y verificar los vínculos del detenido con el crimen organizado. Por ahora, Elio “N” permanece bajo custodia de la Fiscalía del Estado.

Cifras de homicidio en Chiapas

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han registrado 578 homicidios en el estado durante los primeros seis meses del 2025, siendo poco más de 200 asesinatos menos que en el mismo periodo del 2024, pero la cifra aún sigue siendo elevada.

¿Quién es el Cártel de Chiapas y Guatemala y cómo opera en la región fronteriza?

El Cártel de Chiapas y Guatemala es un grupo criminal emergente que ha ganado notoriedad en los últimos meses por su presunta operación en la zona fronteriza entre México y Guatemala, particularmente en municipios como Arriaga, Tapachula, Frontera Comalapa y Motozintla. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su estructura o liderazgo, este grupo ha sido vinculado a actividades como el tráfico de migrantes, drogas, armas y extorsiones.

De acuerdo con reportes de inteligencia y testimonios de pobladores, este cártel busca controlar rutas estratégicas para el trasiego de mercancía ilícita aprovechando la porosidad de la frontera sur. Además, se ha señalado que algunos de sus miembros podrían estar conformados por disidentes de otros grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa, que han perdido fuerza en la región.

El caso de Elio “N”, detenido tras la balacera en Arriaga, encendió las alertas sobre la posible expansión de este cártel hacia la costa chiapaneca, una región que históricamente no había sido considerada como foco rojo del crimen organizado.