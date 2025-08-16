Balacera afuera del Estadio Cuauhtémoc en Puebla deja una mujer muerta y un herido

Se reportó una fuerte balacera afuera del Estadio Cuauhtémoc que lamentablemente terminó en tragedia. Sucedió minutos antes del duelo entre Puebla y Atlético de San Luis, correspondiente a la quinta jornada de la Liga MX. Tras el enfrentamiento armado se registró pánico entre los aficionados y obligó a retrasar el inicio del encuentro alrededor de diez minutos.

De acuerdo con reportes locales, el enfrentamiento se originó entre integrantes de Antorcha Campesina y de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, quienes presuntamente disputaban el control de espacios de venta en el estacionamiento.

El saldo de la riña fue de una mujer sin vida y un hombre herido de gravedad por impactos de arma de fuego. Testigos señalaron que los agresores huyeron a bordo de un vehículo tras desatar la violencia.

Operativo de seguridad en el Estadio Cuauhtémoc

Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla desplegó un operativo especial alrededor del estadio, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y autoridades federales. Patrullajes, filtros de revisión y presencia de la policía montada fueron parte de las medidas para garantizar la seguridad de los asistentes al partido tras la balacera.

El fuerte dispositivo permitió que el encuentro de futbol finalmente se realizara, aunque el ambiente estuvo marcado por la tensión y la preocupación de los aficionados que fueron testigos del caos.

Cerca de las 6:30 de la tarde, el Club Puebla publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter), que le sugería a los aficionados dejar su auto en el estacionamiento de Parque Puebla y trasladarse vía peatonal, esto derivado del operativo vehicular en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc.

Derivado del operativo vehicular que se está llevando a cabo en este momento en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc, les sugerimos atentamente dejar su auto 🚘 en el estacionamiento de Parque Puebla y trasladarse vía peatonal.



Las autoridades nos informan… — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) August 16, 2025

Homicidios en Puebla, una cifra alarmante

El violento hecho se suma a la creciente crisis de inseguridad en la entidad. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2025 se han registrado 965 homicidios en Puebla, una cifra que refleja la gravedad de la violencia que se vive en la región.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de la agresión. Hasta el momento no se han reportado detenciones, mientras que las autoridades mantienen vigilancia en la zona para evitar nuevos incidentes.