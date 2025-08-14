Niña de 5 años termina en el hospital por ataque armado en Papantla, Veracruz

La violencia nuevamente alcanzó a una niña, esta vez en el municipio de Papantla, Veracruz, luego de que un ataque armado registrado en la comunidad de El Aguacate dejara como saldo dos hombres muertos y dos personas heridas, entre ellas una menor de cinco años que fue trasladada a un hospital en condiciones críticas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la agresión ocurrió la tarde del 12 de agosto, cuando las víctimas viajaban en un vehículo. Testigos reportaron que sujetos armados dispararon contra el automóvil, provocando la muerte inmediata de dos adultos e hiriendo a otros dos ocupantes.

Entre las personas lesionadas se encuentra una menor de edad cuya identidad permanece bajo reserva por motivos legales. La FGE informó que fiscales, peritos y policías ministeriales realizan las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y que las investigaciones ya presentan avances significativos.

Menor hospitalizada tras ataque armado en Papantla

La menor, de tan solo cinco años, fue trasladada al Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz, donde fue intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de sus lesiones. Fuentes médicas señalaron que la niña ingresó en estado crítico, pero después de la operación su condición se reporta como estable y se mantiene bajo observación médica.

Según versiones preliminares, la pequeña viajaba junto a su padre y dos hombres más cuando fueron emboscados por hombres armados. En el lugar murieron dos de los adultos, mientras que otro resultó herido y fue trasladado a recibir atención médica.

La FGE no ha confirmado las posibles causas de este ataque, aunque en la zona se han reportado previamente hechos relacionados con conflictos entre grupos delictivos. Pero otros usuarios y medios locales señalaron que las víctimas llevaban 200 mil pesos en efectivo, por lo que se habla de un supuesto asalto, tema que no fue confirmado por las autoridades.

Violencia en cifras: homicidios en Veracruz

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), en los primeros seis meses de 2025 se han registrado 889 homicidios en Veracruz, apenas 10 casos menos que en el mismo periodo del año pasado.

Estas cifras reflejan que, pese a una ligera reducción en comparación con 2024, la incidencia de homicidios sigue siendo alta y mantiene en alerta a las autoridades estatales y municipales.

Las autoridades ministeriales han señalado que se están recabando testimonios y revisando cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. También se realiza un análisis balístico para determinar el calibre y origen de las armas utilizadas en la agresión.

La FGE reiteró su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia y pidió a la ciudadanía que proporcione cualquier información que pueda ayudar en el caso, garantizando la confidencialidad de los datos.