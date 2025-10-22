Más barato por decena; caen 10 por ataque armado en Villa de Allende, Edomex; tenían 2 personas secuestradas

Un fuerte operativo de fuerzas federales y estatales terminó con 10 personas detenidas en la localidad de San Pablo Malacatepec, en el municipio de Villa de Allende, Estado de México, luego de un ataque armado y el rescate de dos personas secuestradas.

El despliegue fue resultado de una solicitud de auxilio recibida por las autoridades, donde se alertaba que una persona estaba privada de su libertad dentro de una vivienda de la zona. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Fiscalía mexiquense (FGJEM) participaron en la acción conjunta.

El operativo en Villa de Allende terminó en balacera

Durante el operativo, los uniformados fueron recibidos a balazos por dos hombres que se encontraban en el interior de la vivienda donde tenían al supuesto hombre secuestrado.

Cabe señalar que los sospechosos podrían pertenecer a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán.



Los oficiales respondieron al ataque y tras una breve persecución lograron someter a los agresores y asegurar el inmueble.

Al revisar la vivienda, las fuerzas de seguridad encontraron a un hombre y una mujer que estaban secuestrados, además de armamento de alto calibre y equipo táctico.

¿Qué hallaron dentro de la casa tras ataque armado en Villa de Allende?

En el lugar se aseguraron:



Dos fusiles de asalto, uno Beretta calibre 7.62 mm y otro AK-47 (“cuerno de chivo”).

Siete armas largas clonadas, entre ellas rifles AR-15.

20 cargadores, cascos, chalecos balísticos camuflados y prendas tipo militar.

Además de varias cajetillas de cigarros y otros objetos presuntamente usados por el grupo armado.

Las autoridades informaron que entre los detenidos se encuentran Pedro “N”, David “N”, Luis “N”, Rafael “N”, Edwin “N”, Alberto “N”, Nancy “N”, Jessica “N”, Berenice “N” y Enedhit “N”, todos señalados por su posible participación en delitos de privación ilegal de la libertad y ataques contra las fuerzas de seguridad.

Los detenidos en el Edomex estarían vinculados con La Familia Michoacana

De acuerdo con las primeras investigaciones, los 10 detenidos serían integrantes de La Familia Michoacana, que opera en distintos puntos del Estado de México.

Mientras tanto, la Fiscalía y las fuerzas federales mantienen las investigaciones para determinar el alcance de este grupo delictivo y su posible relación con otros hechos violentos en la región.