Violencia en Coahuila: Atacan de nueva cuenta a policías en Hidalgo durante enfrentamiento

A pocos días de que se registrara un enfrentamiento con civiles armados en el municipio de Hidalgo, Coahuila, la madrugada de este sábado se registró otro ataque que dejó como saldo a dos policías heridos.

De acuerdo con el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, ambos se encuentran estables tras recibir atención médica. Sin embargo, la entidad se mantiene en alerta ante una jornada de violencia.

Nuevo enfrentamiento en Hidalgo, Coahuila

El ataque ocurrió alrededor de las 04:30 horas mientras los policías patrullaban brechas del municipio de Hidalgo, ubicado en la frontera con Nuevo León y cercano a Tamaulipas.

Según se informó en una rueda de prensa desde Piedras Negras, los agentes se toparon con una camioneta pick-up blanca que, preliminarmente, se presume es la misma que emboscó a elementos del Ejército el jueves pasado.

Durante el intercambio de disparos, un elemento resultó lesionado en el rostro y otro en una pierna, por lo que ambos fueron trasladados a hospitales; uno por vía aérea a Saltillo y el otro permaneció en Piedras Negras.

Aseguramiento de armas en Coahuila: jornada de violencia

Tras la agresión, los agresores abandonaron la camioneta, en la cual se aseguraron tres armas largas y varios cartuchos útiles y percutidos.

No se reportaron civiles abatidos ni lesionados. Fernández Montañez destacó que los filtros de seguridad instalados en la región han permitido que este tipo de incidentes se presenten en zonas periféricas.

Pero este enfrentamiento se suma a una serie de incidentes ocurridos en las brechas del municipio de Hidalgo, donde hace apenas dos días resultaron heridos dos elementos del Ejército.

En aquel ataque se logró abatir a un presunto delincuente y asegurar armas largas, marcando un patrón de agresiones en esta zona fronteriza.

La carretera federal número 2, conocida como La Ribereña, que comunica Piedras Negras con Nuevo Laredo, ha sido escenario recurrente de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos, por lo que se mantienen operativos constantes ante una ola de violencia.

