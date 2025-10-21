Asesinan a Víctor Manuel Velázquez Castillo, subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Michoacán

Esta tarde de martes se registró un violento ataque armado de última hora que terminó con la vida de Víctor Manuel Velázquez Castillo, subdirector de Seguridad Pública del municipio de Indaparapeo, Michoacán. El homicidio ocurrió sobre la carretera Morelia-Maravatío, en las cercanías de las poblaciones de San Lucas y San Isidro, lo que desató una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Subdirector Seguridad Pública Indaparapeo presentaba múltiples impactos de bala

Según los primeros reportes, Velázquez Castillo fue interceptado mientras cirulaba en su camioneta por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Debido a los impactos, perdió el control de su unidad, la cual volcó a un costado de la carretera, quedando la víctima fuera del automotor, con múltiples heridas de bala; el lugar del atentado se encuentra próximo a un establecimiento de mariscos conocido como ‘El Titanic'.

“Tras el cambio de turno, Víctor Manuel Velázquez Castillo se dirigía a su domicilio a bordo de su vehículo particular cuando fue agredido con disparos de arma de fuego”, detalló la Fiscalía del Estado en un breve informe.

Al sitio arribaron de inmediato elementos de la policía local y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del funcionario y acordonaron la zona para preservar la evidencia. Posteriormente, intervino la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), que levantó indicios balísticos y trasladó el cuerpo a la morgue para la necropsia correspondiente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAE LÍDER DE “LOS BLANCOS DE TROYA”, PRESUNTO EXTORSIONADOR DE LIMONEROS EN MICHOACÁN

🚨 Asesinan a balazos al subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Michoacán



🔴 Viajaba en su auto particular cuando fue atacado a tiros. Perdió el control y quedó a un costado del camino.



Marco Morales con el reporte pic.twitter.com/8srVL49QpF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2025

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional se sumaron al operativo, mientras la carretera permaneció cerrada al tránsito vehicular para permitir las labores de investigación. Hasta el momento, las autoridades no han revelado el móvil del atentado, aunque se mantiene abierta la línea de investigación para determinar responsables y posibles vínculos con la función que desempeñaba el subdirector de Seguridad Pública.

La Fiscalía General del Estado informó que se desplegarán investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables de este ataque.