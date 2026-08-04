Bandas usan el pretexto de pedir agua para cometer robo a casa-habitación en Morelia

La Fiscalía de Morelia alertó sobre el modus operandi de dos bandas delictivas que se hacen pasar por personas necesitadas, tocando puertas para pedir agua para sus autos. Una vez que generan confianza, regresan días después para robar pertenencias de valor. Este método fue vinculado al homicidio de una mujer de 86 años. Las bandas operan principalmente en la colonia Juárez y Avenida Solidaridad. Las autoridades recomiendan no abrir la puerta a desconocidos y llamar al 911 ante cualquier situación sospechosa.