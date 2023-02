Así es la vida de Black Alien tras sus modificaciones corporales

Desde hace más de 5 años, Anthony Loffredo, ha dedicado su vida al proyecto ‘Black Alien’, que busca transformar su imagen a través de una decena de modificaciones corporales. El hombre de 34 años ha recorrido el mundo entero para cumplir su objetivo, actualmente radica en México y ha hablado sobre los retos que se ha enfrentado tras esta drástica decisión de vida.

Anthony Loffredo comenzó con el proyecto de ‘Black Alien’, a los 27 años, y lo primero que cambio fue su lengua, transformándola en bífida, es decir, que estuviera dividida en dos. Posteriormente, recurrió a todo tipo de procedimientos como:



Tatuajes en el cuerpo y ojos

Implantes subdermales debajo de a piel

Escarificaciones

Perforaciones

Expansiones

Amputaciones

Cambio de dentadura a color azul

Instagram/the_black_alien_project

La drástica transformación corporal de ‘Black Alien’a lo largo de los años



Black Alien es originario de Francia, donde comenzó su transformación, posteriormente se mudó a España, y actualmente vive en México, desde donde ha relatado para el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) cómo ha sido su vida desde que inicio con sus modificaciones corporales.

Con una clara meta en mente, el hombre de 34 años dijo que su familia lo ha apoyado totalmente en el proceso de transformar su imagen para asemejarse a un extraterrestre, pero en el camino ha encontrado una serie de comentarios desagradables:

Yo hago esto porque tengo una visión de la vida específica, diferente. Porque me preguntó muchas cosas sobre la evolución humana, ¿Por qué estamos aquí, qué pasó con los dinosaurios? Black Alien

Desde Francia, España, hasta México, Loffredo precisó que en cada país ha vivido algo diferente, situación a la que se encuentra acostumbrado, y en México no es la excepción; “Yo quiero pedir un Uber o entrar a un restaurante y no me dejan, por mi apariencia, no me dejan”.

Pese a que Black Alien resaltó que hace lo que más le apasiona, sabe que la discriminación es una situación con la que va a encontrarse todos los días y en todo el mundo, pero que así como cada humano tiene derecho a profesar su propia religión o visión de la vida, él seguirá optando por el camino de su propia transformación corporal.

🎥 La discriminación por modificaciones corporales obstaculiza el acceso a la educación, el trabajo o a recibir un trato con igualdad y sin discriminación.#SerDiferenteEsMiDerecho#LaDiversidadNosUne pic.twitter.com/B3Sm8o6ZwG — conapred (@CONAPRED) February 8, 2023

La transformación de Black Alien hasta ahora

Desde amputarse una pierna, hasta continuar con implantes subdermales debajo de a piel, Anthony ha ido documentando en su cuenta de Instagram The_black_alien_project, donde muestra el antes y después desde el inicio de su transformación a los 27 años.

Hasta 2023, Black Alien ha revelado que aún le faltan diversas modificaciones corporales para cumplir con su objetivo, ya que se encuentra en el 34% del total del proceso. Los cambios más extremos que ha realizado para cumplir su sueño, son removerse las orejas y amputar dos dedos de su mano derecha, indicando que falta por amputar una pierna más.

El proceso de Loffredo es seguido por más de un millón de personas en redes sociales, donde cada vez que comparte una fotografía, lo acompaña un diferente comentario.