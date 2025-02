INE rechaza apodos en boletas de la elección judicial; no habrá ‘ministra del pueblo’

El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió rechazar las solicitudes de 24 aspirantes a la elección judicial que buscaban incluir sobrenombres o apodos en las boletas de votación. Entre las propuestas destacaban títulos como “ministra del pueblo”, solicitado por Lenia Batres, así como “el ángel de la justicia”, “el defensor del pueblo” y “el juez de AMLO”.

Por unanimidad, el Consejo General del INE determinó que dichas peticiones eran improcedentes al considerarlas contrarias a los principios de equidad electoral.

Apodos en boleta de elección judicial podrían generar votos subliminales

El organismo explicó que los apodos propuestos podrían generar “votos subliminales”, ya que se trata de frases asociadas previamente con campañas políticas y partidos específicos.

También se señaló que estos sobrenombres rompen con la veda electoral, pues funcionan como autoelogios que promocionan a los candidatos durante el proceso de votación. El consejero Jorge Montaño enfatizó que estos términos podrían influir en las preferencias de los votantes, lo cual representa un riesgo para la imparcialidad del proceso.

Además, Carla Humphrey, consejera del INE, criticó que muchos de estos sobrenombres fueron creados exclusivamente para esta contienda, lo que los convierte en estrategias de posicionamiento electoral; según la consejera los alias únicamente serían válidos si son auténticos, cuentan con cierta antigüedad y no fueron inventados con un propósito electoral inmediato.

“Son válidos, cuando son auténticos, con cierta antigüedad o creados desde antes del registro y no con motivo de éste, como es en muchos de los casos. Creo firmemente que los sobrenombres no pueden crearse ex profeso para una contienda electoral”, indicó.

📲 #INEenVivo┃Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General, miércoles 19 de febrero de 2025.



🧾 Orden del día: https://t.co/Wc5FHy7Pk6 https://t.co/PqPlwKr4jX — @INEMexico (@INEMexico) February 19, 2025

¿Por qué rechazaron los apodos durante elección judicial?

Otra razón clave para el rechazo es que el Senado de la República no contempló en su convocatoria un procedimiento para registrar sobrenombres, generando la imposibilidad del INE de incorporar estos cambios en las listas ya recibidas.

Asimismo, se argumentó que incluir apodos daría un espacio adicional en la boleta a los candidatos que los usen, generando inequidad frente a otros contendientes.