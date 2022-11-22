Bolsonaro presenta requerimiento para impugnar elecciones en Brasil

Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, presentó un requerimiento para impugnar las elecciones de Brasil 2022, realizadas el mes pasado en donde resultó ganador el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro presentó ante el Tribunal Electoral Federal de Brasil (TSE) un documento en que alegó que los votos de algunas máquinas deberían ser invalidados.

Sin embargo, es poco probable que el requerimiento para impugnar las elecciones de Brasil 2022 de Bolsonaro llegue lejos, debido a que la victoria de Lula da Silva ya fue ratificada por el TSE y reconocida por los principales políticos de país y aliados internacionales.

De acuerdo con un documento al que la agencia Reuters tuvo acceso, el juez de la suprema corte, Alexandre Moraes, dijo que la coalición electoral de derecha de Bolsonaro que quiere impugnar las elecciones de Brasil 2022, debe presentar la auditoría completa de ambas rondas de la votación del mes pasado dentro de 24 horas, o la rechazaría.

|Reuters

¿Por qué Bolsonaro quiere impugnar la elección de Brasil 2022?

La coalición de Bolsonaro dijo que su auditoría de la segunda vuelta del 30 de octubre entre el todavía presidente y Lula había encontrado "signos de mal funcionamiento irreparable” en algunas máquinas de votación electrónica.

"Hubo indicios de graves fallas que generan incertidumbres e imposibilitan la validación de los resultados generados" en los modelos más antiguos de las máquinas de votación, dijeron los aliados de Bolsonaro en su denuncia. Como resultado, instaron a que los votos de esos modelos sean "invalidados".

Bolsonaro, un capitán en retiro del Ejército de extrema derecha, afirmó durante años que el sistema de votación electrónica del país es susceptible de fraude, sin aportar pruebas que lo justifiquen.

La moneda brasileña profundizó las pérdidas tras conocerse la denuncia electoral y caía un 1.5 por ciento frente al dólar en las operaciones de la tarde. El real ya estaba sufriendo la preocupación de los inversores por los planes de gasto de Lula.

Fernando Bergallo, jefe de operaciones de FB Capital, dijo que el intento de Bolsonaro de impugnar los resultados electorales era poco probable que llegara lejos, pero que añadiría "pesimismo además de todo lo que ya tenemos".

