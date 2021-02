BTS concierto en vivo: MTV Unplugged Presents, hoy 23 de febrero, ver aquí

BTS, una de las bandas de K-Pop con mayor impacto en el mundo, tendrá un concierto Unplugged, formato en el que los artistas brindan interpretaciones acústicas y más íntimas, el cual pertenece a MTV. Este 23 de febrero será completamente en vivo y aquí te decimos cómo verlo.

BTS tiene 7 integrantes: RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y JungKook, y ellos le regalarán al ARMY 30 minutos o más de su música en un formato inédito.

De esta forma, se convierten en la primera banda surcoreana en realizar un concierto Unplugged en MTV. Así que el setlist es una parte que más llama la atención y la gran incógnita del día.

¿CÓMO VER EL CONCIERTO EN VIVO DE BTS?

De acuerdo con MTV, el ARMY de México podrá ver a BTS este martes a las 20:00 horas por las pantallas de la cadena de televisión especializada en entretenimiento.

¡Ya estamos a solo un día de ver el increíble #MTVUnplugged de @BTS_twt! 🤩 Por eso te dejamos unos datos curiosos de los chicos 💗



No se pierdan el #BTSUnplugged MAÑANA a las 8PM MX / 9PM CO, ¡Por MTV! 🚀 pic.twitter.com/f5zuVSisWA — MTVLA (@MTVLA) February 22, 2021

Si eres de Colombia lo podrás ver a las 21:00 horas y si eres de Argentina a las 22:00 horas.

Sin embargo, no es su única opción para disfrutar el concierto, ya que BTS piensa en el ARMY y no quiere que se lo pierdan, así que también lo podrán ver desde su plataforma de live streaming en el portal web.

Best of BTS | 24-Hour Livestream

Solo necesitas seleccionar la pestaña tv en vivo y verificar tu proveedor de televisión de paga.

¿QUÉ CANCIONES INTERPRETARÁ BTS?

El concierto en vivo de BTS versión Unplugged interpretará los éxitos de su quinto álbum de estudio BE, es decir, presentarán Dynamite, canción que los posicionó en el número uno del chart de Billboard y los nominó por primera vez al Grammy.

Así como Life Goes On, pues ya subieron un pequeño adelanto a redes sociales, así como un sorpresivo cover de Fix You, canción original de Coldplay.