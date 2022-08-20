RM, de BTS, desbanca a Henry Cavill como el hombre más guapo del mundo

Ni los poderes de Superman le permitieron a Henry Cavill mantenerse como el "hombre más guapo del mundo", ya que un cantante de la banda surcoreana BTS, le robó el primer puesto.

El nuevo "hombre más guapo del mundo” es RM, un cantante de apenas 27 años que saltó a la fama con la banda BTS.

De acuerdo con la encuesta realizada por la plataforma británica T.C. Candler, Henry Cavill ya no es el preferido para ser el "hombre más guapo del mundo".

La plataforma realiza un certamen global conocido como "Las caras más bonitas y atractivas" (Most Beautiful/Handsome Faces), en la que el año pasado Henry Cavill se coronó como el “hombre más guapo del mundo”.

Henry Cavill robó corazones al encarnar a Superman en varias cintas de DC Comics, además de interpretar la serie The Witcher y Enola Holms, en donde dio vida a Sherlock Holmes.

¿Quién es RM, el que destronó a Henry Cavill?

RM además de ser el vocalista de BTS, también es bailarín y solista, en donde cosechó algunos éxitos.

De acuerdo con medios de Corea del Sur, RM antes de participar en la famosa banda BTS, tenía una carrera como rapero underground, además de poseer habilidad para hablar inglés y japonés.

Tras los resultados, algunos manifestaron su inconformidad por el “hombre más guapo del mundo”.

La encuesta, realizada desde 1990, aseguró que evalúa la belleza y no la popularidad, en respuesta a las críticas por el segundo lugar que ocupa Henry Cavill, detrás del cantante de BTS.

Congratulations to these 4 people for being officially nominated as one of the 100 Most Handsome Faces of 2022. Which one is your favorite? Join in and Vote on Patreon! #tccandler #100faces2022 #joejonas #jonasbrothers #IN #StrayKids #MIYAVI #OnurSeyitYaran pic.twitter.com/4jFG6RNuRi — TC Candler (@tccandler) August 19, 2022

En un comunicado en su portal web, los organizadores explicaron que el ranqueo no se basa en elegir al cuerpo más sexi o al más famoso, sino "encontrar superestrellas y nuevos actores, sensaciones globales y también gente desconocida, relativamente".

Entre los criterios que usó esta encuesta cada año para elegir al “hombre más guapo del mundo” se encuentra la "gracias, originalidad, elegancia, pasión, clase, postura, alegría", entre otras.