¡Atención, ARMY! A esta hora revelan los precios oficiales para BTS en México 2026

¡Victoria para ARMY! Tras días de presión, incertidumbre y miles de correos enviados a la Profeco, la boletera por fin revelará los precios oficiales para los conciertos de BTS en México 2026, del 7, 9 y 10 de mayo, pero ¿a qué hora será?

Se espera que en esta publicación se aclaré si habrá o no "tarifa dinámica", por lo que las fans esperan esta información con ansias.

¿A qué hora salen los precios para los boletos de BTS en México 2026?

¡Que no se te pase! A través de un comunicado, OCESA reveló que los precios oficiales para los tres conciertos de BTS en México 2026 , saldrán este jueves 22 de enero 2026 a las 9 de la mañana ,

Se espera que la lista de costos sea publicada a través de las redes sociales de la boletera.

BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG' IN MEXICO CITY: ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA PREVENTA // IMPORTANT PRESALE UPDATE. pic.twitter.com/LCfSGI7Lq8 — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) January 21, 2026

¿Cuándo es la preventa para los boletos de BTS en México?

El día de ayer, la boletera anunció cambios para la preventa de BTS en México 2026 para los conciertos del 7 y 9 de mayo; la nueva fecha de compra será este viernes 22 de enero 2026 a las 9 de la mañana .

Mientras que la preventa para el 10 de mayo, se recorrerá a las 12 horas de este mismo viernes .

Recuerda que solo las personas que cuenten con la ARMY Membership, y que se hayan registrado previamente, podrán participar en esta preventa.

Fecha de la venta general de BTS en México 2026

Por otro lado, la venta general de BTS en México será el sábado 24 de enero 2026 a las 9 de la mañana, hora del centro. En esta puede participar todo el público.

¿Cuánto costarán los boletos de BTS en México?

¡A preparar la cartera! Por el momento no existe una lista oficial de precios para los boletos de BTS en México 2026.

Se espera que los boletos más caros para ver a la agrupación sean los de la zona Platino. Para los Platino del 1 al 8, será obligatorio comprar un paquete VIP .

Mientras que los boletos más baratos podrían ser los que están más alejados del escenario, es decir, las secciones C y las Gradas Oriente.

Mapa de BTS en México 2026

Los tres conciertos de BTS en México contarán un escenario 360, lo que significa que los artistas estarán en medio del Estadio GNP, rodeados por las fans. Te compartimos la imagen oficial del mapa .

Mapa del concierto de BTS en México|TICKETMASTER

Consejos para evitar estafas al comprar boletos para BTS en México

¡No caigas en trampas! La Policía Cibernética de la Ciudad de México, compartió algunos consejos para evitar ser víctima de estafa durante la compra de boletos de BTS en México.



Al entrar a la página de la boletera, verifica que el sitio sea seguro; puede revisar que tenga el candadito de seguridad.

Observa que la información de la página web esté bien redactada y las imágenes sean de buena calidad.

Consulta los términos y condiciones de la boletera a tes de colocar tus datos personales y bancarios.

Se recomienda realizar la compra de boletos en los sitios oficiales, para disminuir las probabilidades de fraude.