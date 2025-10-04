El Buque “Cuauhtémoc” zarpa otra vez con 167 cadetes rumbo al Crucero de Instrucción en Nueva York

El Buque Escuela Velero ARM “Cuauhtémoc” zarpará otra vez este sábado, abordarán en Nueva York 167 cadetes procedentes de la Heroica Escuela Naval Militar en Veracruz y tres oficiales para continuar con el Crucero de Instrucción “Consolidación de la Independencia en el Mar”.

Zarpan 167 cadetes mexicanos en el Buque “Cuauhtémoc” en Nueva York

De Acuerdo con la Armada de México, el itinerario de navegación contempla las escalas en: Nueva York, Estados Unidos; Cozumel, Quintana Roo; Progreso, Yucatán; Veracruz, Veracruz; y Acapulco, Guerrero.

Saldrá desde el muelle 86 en Hudson River Park , el sábado 4 de octubre, una vez concluido el proceso de alistamiento y verificación del buque.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que el Crucero de Instrucción “Consolidación de la Independencia 2025” continúa su curso y que abordarán el Buque Escuela Velero ARM “Cuauhtémoc” un total de 167 cadetes y tres oficiales procedentes de la Heroica Escuela Naval Militar en Veracruz, quienes se reintegran en Nueva York para proseguir con su formación marítima.

Una vez concluido el proceso de alistamiento y verificación del buque, zarpará desde el muelle 86 en Hudson River Park, el sábado 4 de octubre.

¿Qué harán los cadetes en el Crucero de Instrucción?

Durante esta etapa del crucero, los 167 cadetes participarán en prácticas de navegación y maniobra en buque de vela, aprendizaje de técnicas de subida por alto en los mástiles, manejo de equipos de comunicación y ayudas a la navegación, así como el uso de cartas náuticas para garantizar la correcta ubicación y control de la unidad.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, estas actividades son fundamentales para la formación integral de los futuros oficiales de la Armada de México.

El Buque Escuela Cuauhtémoc regresa a Nueva York tras superar pruebas de navegación

El Buque Escuela Cuauhtémoc, perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar) de México, retornó este sábado al muelle 86 en Manhattan después de superar con éxito una serie de pruebas en la mar.

El Buque Escuela Cuauhtémoc regresa a Nueva York tras superar pruebas de navegación

La Marina informó que, con este resultado, el velero emblema mexicano se prepara para retomar su travesía, aunque todavía permanece en revisión técnica y administrativa.