El 13 de diciembre de 2023, la vida de Martha Angélica Bautista dio un giro aterrador. Su madre, Martha Guerrero Galván, de 81 años, salió a caminar como todos los días, pero nunca regresó. Desde entonces, Martha Angélica vive una pesadilla que la ha llevado a recorrer hospitales, albergues y oficinas públicas en una búsqueda incansable.

En entrevista para Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca, Martha Angélica compartió la angustia que la consume. Su madre, a pesar de sus 81 años, era una mujer fuerte, activa y exalpinista. Sin embargo, en los últimos tiempos, empezaba a olvidar algunas cosas. “No saber si está bien es una angustia constante. ¿Tendrá frío? ¿Con quién estará?”, relató con la voz entrecortada.

La búsqueda de Martha Guerrero, madre de 81 años

La desesperación de Martha Angélica ha revelado una cruda realidad: la desorganización y la falta de empatía en el sistema de búsqueda de personas. En muchos lugares, le han negado el acceso o la han tratado con indiferencia, como si su dolor fuera una molestia.

En su camino, ha presenciado historias que parecen sacadas de una película de terror y que revelan fallas graves en la comunicación y los protocolos de búsqueda:

Una mujer con esquizofrenia, reportada como desaparecida, fue encontrada en un albergue nueve meses después. Había sido registrada con un nombre diferente y su familia nunca recibió información de Locatel.

En otro albergue, el boletín de búsqueda de un señor estaba pegado en la entrada, pero él vivía ahí desde hacía tiempo sin que nadie se hubiera dado cuenta de la coincidencia.

Martha Angélica ha recibido llamadas y mensajes de personas que le dicen: “Se parece”, pero nunca es su madre. Ella insiste, impulsada por la esperanza de saber si su madre está viva, si está siendo cuidada y si aún recuerda quién es.

Cada minuto cuenta. La hija de Martha, con su búsqueda, nos recuerda que detrás de cada boletín de desaparición hay una historia de dolor y una familia que no se rendirá.