El cacique sindical Guillermo Fargoso Baez relacionado con el grupo criminal de “La Chokiza” presumía su cercanía con personajes del morenismo como Gerardo Fernández Noroña.

“El Memo” vinculado con “La Chokiza”

Guillermo Fargoso Baez alias “El Memo” o “El Jefe”, líder de la unión de sindicatos y organizaciones nacionales, USON, y del sindicato 25 de marzo, es buscado por autoridades mexicanas.

El pasado 28 de marzo un juzgado de control de Nezahualcóyotl, Estado de México, obsequió la orden de aprehensión en su contra apoyada en la causa penal 88/2025.

La fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada lo acusa de secuestro express agravado, derivado de denuncias interpuestas por comerciantes y prestadores de servicios de los municipios de Ecatepec y Tecámac.

“He recibido llamadas donde me ha estado intimidando, me han estado amenazando, se dicen que son de parte de sindicato, sindicato USON. Me dicen que la cooperación va de un pago inicial de 40 mil pesos y posteriormente les tengo que dar una cantidad de 15 días”, comenta, comerciante de Tecámac, Edomex.

“El Memo” además cuenta con al menos otras cinco carpetas de investigación por extorsión a mototaxistas, transportistas, piperos y despojo de predios e inmuebles, Fuerza informativa azteca ha dado cuenta de sus víctimas, desde hace tres años.

“Que yo tenía que pagar piso, yo tenía que dar parte de mis viajes para que yo pudiera continuar, cuando yo quise dar el dinero se empezó amenazar de muerte”, dijo un transportista.

Lo identifican como líder y cómplice de “La Chokiza”

De acuerdo a testigos que rindieron su declaración ante la FEMDO fueron víctimas de extorsión directa del grupo conocido como “La Chokiza”, vinculado a La Familia Michoacana, los comerciantes de Tecámac identifican a Guillermo Fragoso como líder y cómplice de “La Chokiza”.

“Hago un compromiso como líder de la organización USON y líder del Sindicato 25 de Marzo y todas las organizaciones aliadas”, dijo Guillermo Fragoso, líder USON.

Como parte de las acciones contra estas organizaciones criminales, Alejandro “N” líder de “La Chokiza” y presunto, cómplice de Fragoso Baez ya fue capturado y recluido en el penal del altiplano en el estado de México, a Guillermo Fragoso se le ha visto en diversos actos públicos del gobierno federal, incluso con el senador Gerardo Fernández Noroña.