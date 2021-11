VIDEO: Falla en L1 del Cablebús CDMX causa pánico, “chicotea bien feo”

La Línea 1 (L1) del Cablebús, que va de Indios Verdes a Cuautepec, en la alcaldía de Gustavo A. Madero en la Ciudad de México (CDMX), presentó una falla en su operación, por lo que las góndolas quedaron suspendidas durante aproximadamente 20 minutos, lo que generó pánico y desesperación entre los usuarios.

Y es que el tiempo que los pasajeros quedaron suspendidos en el aire dentro de las góndolas fue muy largo, lo que ocasionó incluso el llanto de una pasajera, como se ve en un video que circula en redes sociales.

La alerta del Cablebús informó a los usuarios que el servicio se detuvo por causas operativas. “Atención, la instalación se ha detenido por causas operativas, en breve se restablecerá el servicio”, se escucha la voz de una mujer. Mientras que uno de los operadores del servicio informa a los pasajeros de “una pequeña parada”.

A pesar de que uno de los videos fue difundido por el diputado de la CDMX, Héctor Barrera, ayer en su cuenta de Twitter, se desconoce si la falla del Cablebús en la L1 corresponde a la fecha, ya que el Sistema de Transporte Eléctrico no ha difundido información que confirme la versión.

En el video que circula en redes sociales se observa a una mujer que es captada llorando de pánico porque la góndola en la que viaja se ha quedado suspendida.

Al parecer habla por teléfono con alguien a quien le relata llorando lo ocurrido en la L1 del Cablebús.

“Se va para un lado, se para pero a la hora que se para chicotea bien feo y se mueve bien feo… ay, ay ,ay , ay… con que me pueda bajar en la siguiente estación, se siente bien feo”.

Otros pasajeros captados en video también relatan su experiencia y se quejan de que usan este transporte por su rapidez pero en ese momento presenta una falla .

"A penas estamos en Indios Verdes, todavía nos falta… a mi hijo a la escuela 12:34, no pues si está así, yo me bajo en Barrio Bajo, según yo me subí…