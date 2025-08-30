Logo InklusionSitio accesible
Avioneta se desploma en carretera Reynosa–San Fernando, Tamaulipas; reportan un muerto

Una avioneta privada se desplomó en Tamaulipas, autoridades informaron que hay una persona sin vida y otra lesionada; piden precaución a conductores que circulen por la zona.

Escrito por: Oscar Morales
La tarde de este viernes, una avioneta de propiedad privada se desplomó sobre la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura del ejido General María Anaya, en el estado de Tamaulipas. El accidente dejó una personas muerta y otra lesionada.

El accidente obligó a las autoridades a emitir una alerta a los conductores que transitan por la carretera, recomendándoles extremar precauciones debido a la presencia de restos de la aeronave y a las labores de rescate que se llevan a cabo en la zona.

Un muerto y un lesionado tras desplome de avioneta en Tamaulipas

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, la aeronave cayó en un sembradío de sorgo, en la cual viajaban dos personas a bordo; una falleció en el lugar y otra más fue trasladada para recibir atención médica; sus lesiones no ponen en riesgo su vida.

En la zona permanecen Guardia Nacional, SEDENA, Guardia Estatal, Protección Civil y autoridades aeronáuticas, quienes realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del desplome.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los tripulantes ni detalles sobre el plan de vuelo. Sin embargo, indicaron que la avioneta pertenece a un particular y que se investigan las causas del percance, que pudo deberse a una falla mecánica o condiciones adversas de vuelo.

Carretera parcialmente cerrada por labores de rescate

La carretera Reynosa–San Fernando permanece parcialmente cerrada mientras equipos de emergencia y especialistas realizan maniobras de aseguramiento y remoción de escombros. Elementos de Protección Civil y Guardia Estatal trabajan coordinadamente para evitar riesgos adicionales.

El desplome de la aeronave ha causado tráfico vehicular en la zona, por lo que las autoridades exhortan a los automovilistas a tomar rutas alternas y circular con precaución.

Información en desarrollo...

