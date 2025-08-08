La tarde de este jueves 7 de agosto, una avioneta realizó un aterrizaje forzoso sobre la maxipista Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa, a la altura del kilómetro 32 a solo unos metros de la caseta El Mármol. Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas que iban a bordo de la aeronave. Supuestamente no hay víctimas ni lesionados.

De acuerdo con información de medios locales el aterrizaje provocó la movilización de la Guardia Nacional carreteras, quienes cerraron los carriles que van de norte a sur debido a las maniobras de rescate y revisión de la aeronave.

Por ahora se desconocen las causas del incidente, pero se habla de que la avioneta tipo Cessna, color blanco, realizó este arriesgado aterrizaje de emergencia, ya que presuntamente se quedó sin combustible.mientras que ninguna autoridad ha emitido algún mensaje o comunicado para aclarar la situación.

#Video | Avioneta realiza #aterrizaje forzoso en la maxipista #Mazatlán-#Culiacán



La maxipista se encuentra cerrada sobre el kilómetro 32, los carriles de norte a sur están bloqueados.

¿Qué es una avioneta tipo Cessna y para qué se utiliza?

Las avionetas tipo Cessna son aeronaves ligeras fabricadas por la empresa estadounidense Cessna Aircraft Company, reconocida mundialmente por producir aviones pequeños y versátiles. Son comúnmente utilizadas para vuelos privados, entrenamiento de pilotos, vigilancia aérea, traslado de mercancías ligeras y en ocasiones para actividades ilícitas, debido a su capacidad de aterrizar en pistas no oficiales o terrenos improvisados.

Uno de los modelos más populares es el Cessna 206, diseñado para transportar hasta seis personas y conocido por su resistencia, facilidad de operación y capacidad para volar en condiciones complicadas. Estas aeronaves pueden alcanzar velocidades promedio de 230 km/h y tienen un alcance aproximado de 1,200 kilómetros, lo que las hace ideales para cubrir trayectos regionales o fronterizos.

En México, las avionetas Cessna han sido empleadas tanto con fines legales como ilegales, particularmente en zonas de difícil acceso. Su bajo costo de operación y mantenimiento las vuelve una opción recurrente para distintos sectores, desde la agricultura hasta el crimen organizado.

