VIDEO: cae “Mamá” y tres personas más, dedicados a la venta de droga, en la GAM y Venustiano Carranza

Durante dos cateos en las alcaldías Gustavo A. Madero (GAM) y Venustiano Carranza en la Ciudad de México (CDMX), fueron detenidas cuatro personas. Entre ellas fue aprehendido José Eduardo “N”, alias “Mamá”, quien forma parte de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga en dichas demarcaciones.

Así detuvieron a “Mamá" tras cateo en la GAM y Venustiano Carranza

Autoridades capitalinas detuvieron a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, presuntamente vinculadas con una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga, esto durante dos cateos realizados en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

El primer cateo se llevó a cabo en un domicilio de la avenida Eduardo Molina, colonia La Joya, en Gustavo A. Madero. En el lugar fueron detenidos un hombre de 29 años y una mujer de 27 años, y se decomisaron 145 dosis de aparente cocaína, 70 de marihuana, un arma de fuego, una báscula gramera y tres teléfonos celulares.

La segunda acción ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Sahuayo, colonia Janitzio, en Venustiano Carranza, donde fueron asegurados un hombre de 20 años y una mujer de 74, además de 77 dosis de cocaína, 73 de marihuana y más de 300 gramos de esta hierba.

Ambos operativos fueron realizados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Las cuatro personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, mientras que los inmuebles quedaron bajo resguardo policial.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían relacionados con una célula criminal generadora de violencia que opera en ambas alcaldías.

Detienen a seis mil 700 probables responsables de delitos de alto impacto

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que, de octubre de 2024 a septiembre de este año, fueron detenidos más de seis mil 700 probables responsables de delitos de alto impacto en la Ciudad de México, de los cuales 723 pertenecían a células delictivas generadoras de violencia.

Durante una conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el funcionario destacó que, como parte de la Estrategia de Seguridad y Construcción de la Paz, las autoridades locales y federales evitaron que llegaran a las calles más de 814 kilos de marihuana y 150 kilos de cocaína.

Además, detalló que en septiembre se aseguraron alrededor de 20 kilos y 16 mil dosis de metanfetamina, 906 bolsas a granel y 72 mil dosis de cocaína, así como 970 bolsas con marihuana y 61 mil dosis adicionales, junto con cuatro mil 948 dosis de cristal.