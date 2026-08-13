VIDEO | EU revela arsenal y cómo atacará al Cártel de Juárez con nuevo operativo

Estados Unidos aseguró que va con todo contra el Cártel de Juárez, grupo designado como una organización terrorista el 16 de julio de 2026 por el gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con el Departamento de Estado de ese país, el cártel que alguna vez lideró Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, ha cometido “numerosos atentados contra ciudadanos estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles”.

Entre ellos, el ataque cometido por gente de La Línea, brazo armado del cártel, contra la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019, donde tres mujeres y seis niños fueron asesinados cuando la familia se trasladaba del municipio de Galeana, Chihuahua, a Bavispe.

Ahora el gobierno de Estados Unidos dio una muestra del operativo con el que pretende atacar al Cártel de Juárez, desplegando a agentes de diversas agencias de seguridad.