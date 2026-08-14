FGR no ha procedido contra él: ¿Quién protege a Andy López Beltrán por caso de huachicol fiscal?

En la trama del huachicol fiscal, un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) declaró que Andy López Beltrán, presuntamente, era parte de las operaciones para contrabandear combustible desde Estados Unidos a México, haciéndolo pasar como aditivo. ¿Quién protege a Andy? Porque hasta el momento no hay indicios de que haya sido citado a declarar.

El testigo con clave “Juan” dijo que, en marzo de 2025, todo se salió de control cuando las autoridades aseguraron en Tampico, Tamaulipas, 10 millones de litros de combustible del barco Challenge Procyon. Así que recibió instrucciones para tener cuidado con otra carga ilegal del buque Torm Agnes.

Por ello, se comunicó con Solano, un capitán de la Marina retirado que era uno de los principales operadores de la red criminal, quien le aseguró que le iban a informar al secretario de Marina, por tratarse de un tema de Andy.

Mexicanos Contra la Corrupción encontró otros posibles nexos del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el huachicol.

Por este y otros señalamientos públicos, en agosto de 2025 los panistas presentaron una denuncia penal contra Andy, por los delitos de huachicol fiscal y enriquecimiento ilícito. Pero ha pasado un año y el expediente está en suspenso. La FGR no ha procedido en su contra.