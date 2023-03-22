Cámara de Diputados aún no define si será mujer quien presida al INE

Ciudad de México. La Cámara de Diputados mantiene en vilo la determinación de si será o no una mujer la que ocupe la presidencia del INE a partir del 3 de abril, en sustitución de Lorenzo Córdova, ya que la Junta de Coordinación Política todavía no lo ha resuelto y se espera que sea este jueves cuando se reúnan los líderes parlamentarios para analizar y responder a la sentencia que emitió el Tribunal Electoral, la cual, insiste, fue a destiempo.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, responsabilizó al Tribunal de emitir la sentencia cuando el proceso estaba ya empezado. Dijo que, “nosotros estamos a favor de que las mujeres puedan ocupar la presidencia del INE, el problema no fue eso, el problema fue que el Tribunal resolvió después de lanzada la convocatoria y, que eso, género que haya un grupo de personas, hombres que se registraron y también no binarias que se registraron, entonces, podemos dañar sus intereses”.

¿Cómo están conformadas las listas para elegir a los cuatro consejeros?

Por lo pronto, la convocatoria para el proceso selección de cuatro nuevos consejeros en el INE establece que se habrán de integrar cuatro quintetas con diferentes componentes de género y no figura ninguna que sea exclusiva para mujer, como lo dicta el mandato del Tribunal. De acuerdo a la convocatoria aún vigente, la lista de las quintetas deberá quedar integrada de la siguiente manera:

1ª lista. - género hombre

2ª lista. - género mujer

3ª lista. - género hombre

4ª.- lista. - aspirantes de ambos géneros ( 2 de uno y 3 de otro género)

¿Cuándo continuará el proceso de entrevistas para aspirantes a consejeros del INE?

Ese mismo jueves el Comité Técnico de Evaluación dará a conocer la lista de los 20 aspirantes finalistas que formarán parte de las quintetas y de los cuales serán elegidos los cuatro nuevos consejeros en el INE.

Además, este martes, por quinto día consecutivo, el Comité Técnico de Evaluación continuó con el proceso de entrevistas a aspirantes a ocupar cuatro cargos a consejeros en el INE. En total son 92 hombres y mujeres los que compiten. Hasta hoy suman 76 los que han presentado la prueba, falta 16 que están programados para este miércoles, último día de entrevista.

