Selección de consejeros del INE avanza en su cuarto día de entrevistas

De 92 aspirantes a consejeros del INE, ya suman 60 los que han realizado la prueba de la entrevista ante el Comité Técnico encargado de evaluar a quienes compiten. Treinta y dos son los que están pendientes de acudir a esta prueba y lo harán de aquí al próximo miércoles.

Este lunes fue el cuarto día de entrevistas a las que acudieron 16 aspirantes.

Araceli Mondragón González, integrante del Comité Técnico de Evaluación, aseguro que proceso marcha de acuerdo a lo programado.

“Todos han asistido, todos, absolutamente todos ¿Se dará tiempo de agotar la lista? - si esta todo planificado para eso”, señaló en breves comentarios.

También en el cuarto día de proceso se mantuvo la restricción a la prensa de no hacer entrevistas dentro de la Cámara de Diputados.

Entre los semifinalistas hay 46 mujeres y 46 hombres que buscan ser consejeros del INE.

Algunos no es la primera vez que participan como Francisco Bedolla Cancino, quien reveló:

“He participado en todos. Soy un sobreviviente eterno de los concursos, porque le tengo un cariño especial al Instituto. Es para mí una causa no solo es un trabajo”

Entre los aspirantes, algunos buscan saltar el ámbito estatal a federal

José Oliveros Ruíz, procedente de Veracruz y aspirante a consejero del INE señaló: “Creo que ya en esta etapa todos tenemos las mismas oportunidades y la capacidad ya está demostrada”.

En tanto Jorge Montaño Ventura llegado de Tabasco y aspirante consejero electoral sostuvo:

“Estamos participando mis compañeras y compañeros paisanos tabasqueños en igualdad de circunstancias que todos los demás mexicanos que están en este proceso”

Este martes continuaran el Comité Técnico de Evaluación continuará las entrevistas a otros 16 aspirantes a consejeros del INE.