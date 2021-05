Candidato del PVEM-PT ofrece tarjetas “La Matadora” en San Luis Potosí

Ricardo “El Pollo” Gallardo, candidato del PVEM-PT, a la gubernatura de San Luis Potosí, fue denunciado por el PAN ante el INE por presuntamente coaccionar el voto al distribuir unas tarjetas de programas sociales.

El presidente del PAN en San Luis Potosí, Juan Francisco Aguilar, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que haga lo conducente en contra del candidato del PVEM-PT, así como lo hizo en contra de uno de los candidatos de Nuevo León por distribuir tarjetas con apoyos.

El @PANSLP solicitamos de la misma manera a la @FGRMexico haga lo conducente en #SLP.



La ley debe de aplicar para todos por igual; estamos en contra del terrorismo electoral que en su agenda trae #morena y @lopezobrador_. https://t.co/oYuqn5yHkJ pic.twitter.com/NZYANQH8w2 — Juan Francisco Aguilar (@JFAguilarSLP) May 11, 2021

Te puede interesar: Atacan a balazos a candidato del PRI a alcaldía de Morelia

En redes sociales, habitantes de San Luis Potosí compartieron fotografías de una de las tarjetas que entregó el candidato del PVEM-PT, conocida como “La Matadora”.

Las tarjetas del candidato del PVEM-PT son enviadas a la población de San Luis Potosí en forma de tríptica, en el que se ofrecen beneficios como apoyos a personas con discapacidad, adultos mayores y madres solteras; además de becas y uniformes escolares.

Señor Presidente @lopezobrador_ aqui en SLP hay un candidato muy cercano a usted utilizando este tipo de tarjetas; también actuara la @FGRMexico @ortizpinchetti para iniciar alguna CDI?#SenorPresidente #AMLOVERS pic.twitter.com/iJzVpZUqus — الشيخ اغيلار (@Gerardo_AOjeda) May 12, 2021

Te puede interesar: “El PRI robaba, mal hecho, pero daba": candidato de Tapachula

Sin embargo, las tarjetas del candidato del PVEM-PT estarán activas en caso de que gane en las elecciones del próximo 6 de junio.

En el papel en el que viene la tarjeta del candidato del PVEM-PT se lee que se podrán acceder a los beneficios a partir del 26 de septiembre.

Muestran tarjetas de candidato del PVEM-PT en San Luis Potosí

Un habitante de San Luis Potosí aseguró que la entrega de tarjetas por parte del candidato del PVEM-PT es fraude, ya que condiciona al voto este 6 de junio y agregó que la mayoría de los supuestos beneficios que ofrece en caso de ganar la gubernatura ya son programas federales.

“Vamos a ver qué promete este cabrón. Con “La Cumplidora” sellamos nuestro compromiso.... Tardé un poco de despegarla, tiene un pegamento, no sé con qué se quite, no va a servir. Miren con qué te enganchan: Actívala este 6 de junio, tienes que votar por este cabrón para que te llegue.”

“Esto es fraude, no se dejen engañar”, dice el hombre que compartió un video en Twitter sobre las tarjetas que el candidato del PVEM-PT entregó a los habitantes de San Luis Potosí.

Miren:

Poderoso Candidato a Gobernador aliado de Morena (PVEM y PT) en San Luis Potosí.

¡Igual o peor que en el escándalo de AMLO y la PGR en Nuevo León! pic.twitter.com/vxrgKh8pfp — Carlos Pérez García (@cpgarcieral) May 11, 2021

Te puede interesar: Balean casa de candidata del PVEM en San Luis Potosí