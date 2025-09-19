El cante colombiano de música urbana B-King, cuyo nombre real es Bayron Sánchez Salazar, junto con el DJ Regio Clown, llamado Jorge Luis Herrera Lemos, de Colombia, están desaparecidos en la Ciudad de México (CDMX).

El caso ya está en manos de las autoridades y la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX emitió los fotoboletínes para dar con su paradero, luego de ser vistos por última vez el 16 de septiembre pasado en la zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Cantante B-King y DJ Regio Clown salieron para ir al gimnasio

En la ficha de búsqueda con el folio D/02742/2025/FGJ se indica que Bayron Sánchez Salazar salió—sin mencionar de dónde—diciendo que iría a un gimnasio y desde ese momento se desconoce su paradero.

El día de su desaparición vestía una camiseta negra, pants blanco y tenis blancos. Tiene 31 años, mide 1.73 metros y como señas particulares tiene una greca en la ceja izquierda y diversos tatuajes en el cuerpo.

El cantante colombiano iba con su amigo Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como DJ Regio Clown. La Comisión de Búsqueda de Personas de la CMDX emitió la ficha con folio D/02743/2025/FGJ para encontrarlo.

Él vestía camiseta negra, pants negro y tenis, sin precisar qué color. Tiene 35 años, mide 1.8 metros. Como señas particulares tiene perforación en las orejas y varios tatuajes en el cuerpo.

¿Cómo reportar a una persona desaparecida en CDMX?

Si una persona desaparece en la CDMX, no se necesita que pasen 72 horas para esperar si aparece después de ser vista por última vez. Reportar su desaparición puede ser de manera presencial o telefónica, marcando a los números 55 6357 9282 y al 55 6357 8079, o a través de las redes sociales de las autoridades, que son:

Facebook : @cbusquedacdmx



: @cbusquedacdmx Twitter: @busqueda_cdmx



@busqueda_cdmx Instagram: @busqueda_cdmx

Para hacerlo de manera presencial se debe acudir a las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en Calle República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, o puedes marcar a:

Locatel : 5658 1111



: 5658 1111 Secretaría de Seguridad Ciudadana : 5242 5100



: 5242 5100 C5: 911

Para facilitar los procesos de búsqueda, se recomienda que la persona que levanta el reporte pueda proporcionar la siguiente información: