La esperanza por encontrar a una persona desaparecida en la Ciudad de México (CDMX), como en otros estados del país, se vuelve una marejada de sentimientos. Millones de familias desean encontrar a sus seres queridos, pero también existe otro, el de personas fallecidas que no han sido reclamadas por sus familiares.

Al menos en la capital, un registro de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, muestra una lista de personas que fallecieron en distintas alcaldías, pero cuyos cuerpos no han sido reclamados o entregados a un familiar.

Lista de personas fallecidas en CDMX que no han sido entregadas

La Comisión de Búsqueda de la CDMX compartió una relación de fotoboletines que incluyen los datos generales de la persona fallecida, como son:



Nombre

Sexo

Año de nacimiento

Entidad de nacimiento

Señas particulares y características individualizantes

Ropas y pertenencias

Alcaldía o municipio de localización

Entidad del último domicilio registrado, o de donde posiblemente se encuentra la familia

Los nombres de las mujeres y hombres encontrados en alcaldías de la CDMX espera de ser reclamados por su familia son:



Alexis Daniel Hernández Martínez - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc Jesús Vargas - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc Inés Bello Domínguez - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc Israel Martín Ildefonso Carmona - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc Francisco José García - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc Rufino Daniel Rivera Gómez - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc Leo Marín Villanueva Valadez - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Busqueda De Personas Cdmx (@cbusquedacdmx) Ángel Gabriel Hernández Reséndiz - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc Alberto Carballo Gallegos - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc Francisco Serrano Legorreta - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc Omar Dueñas Juárez - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc Hilda Leticia Bernal Román - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc Gilda Guadalupe Pérez Rivera - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc Este caso llama la atención, porque se trata de la joven de 26 años, localizada sin vida en la zona de Tlatelolco el sábado 8 de marzo de 2025, tras ser reportada como desaparecida en la colonia Buenavista. Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con un familiar de la mujer e indicó que la madre de Gilda Guadalupe reconoció el cuerpo de su hija. Inés Bello Domínguez - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc Leopoldo Chávez Cid del Prado - Persona fallecida en la alcaldía Coyoacán Luis Cervantes Ortega - Persona fallecida en la alcaldía Coyoacán Daniel Rosas López - Persona fallecida en la alcaldía Benito Juárez David Dardon Castan - Persona fallecida en la alcaldía Benito Juárez Diego Alejandro Soriano Monroy - Persona fallecida en la alcaldía Benito Juárez Iván Ángeles Flores - Persona fallecida en la alcaldía Álvaro Obregón Arturo Ulises de la Garca Campos - Persona fallecida en la alcaldía Álvaro Obregón Alfredo Eduardo Luquin Cordero - Persona fallecida en la alcaldía Álvaro Obregón Héctor Otilio Ortiz Ramírez - Persona fallecida en la alcaldía Álvaro Obregón Brandon Uriel Manzanares Rodríguez - Persona fallecida en la alcaldía Álvaro Obregón Edgar Martínez García - Persona fallecida en la alcaldía Miguel Hidalgo Marcos Toxqui Navarro - Persona fallecida en la alcaldía Miguel Hidalgo Edgar Adolfo Carrillo Suárez - Persona fallecida en la alcaldía Venustiano Carranza Pedro Gutiérrez de la Torre - Persona fallecida en la alcaldía Venustiano Carranza Adimael Gutiérrez Jiménez - Persona fallecida en la alcaldía Venustiano Carranza Carlos Trujillo Reyes - Persona fallecida en la alcaldía Venustiano Carranza Carmen Aurora Álvarez Rodríguez - Persona fallecida en la alcaldía Venustiano Carranza Enrique Vivanco Meza - Persona fallecida en la alcaldía Venustiano Carranza Eusebio Sánchez Rivera - Persona fallecida en la alcaldía Xochimilco Ignacio Varela González - Persona fallecida en la alcaldía Xochimilco Alberto Ríos Martínez - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa Ricardo del Ángel Chagoya - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa Arturo Ulises Rivera Luna - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa José Manuel Márquez Islas - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa César Librado Eugenio González - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa Roberto Dario Samaniego Santander - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa Armando Salzar Pérez - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa Guillermo Merino Hernández - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa Carmen Ribera Gonsalez - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa Vicente Ramírez Salinas - Persona fallecida en la alcaldía Gustavo A. Madero David Cuevas Santiago - Persona fallecida en la alcaldía Gustavo A. Madero Óscar Daniel Sánchez Martínez - Persona fallecida en la alcaldía Gustavo A. Madero Said Iván López Ramírez - Persona fallecida en la alcaldía Gustavo A. Madero Cuauhtémoc Rodríguez de la Cruz - Persona fallecida en la alcaldía Gustavo A. Madero Luis Alfredo Vargas Lucas - Persona fallecida en la alcaldía Milpa Alta Tiburcio Hernández Chávez - Persona fallecida en la alcaldía Iztacalco Obsulio Raúl Trejo Chavarría - Persona fallecida en la alcaldía Tlalpan José Valente Ramírez Chávez - Persona fallecida en la alcaldía Tlalpan Gregorio Coss Martínez - Persona fallecida en la alcaldía Tlalpan Jorge Ugalde Porras- Persona fallecida en CDMX. No se específica en qué alcaldía.

Para conocer los boletines completos, con las FOTOGRAFÍAS y más información de las personas, puedes dar click en el siguiente enlace https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/dependencia/fotoboletines

¿Cómo reportar a una persona desaparecida en CDMX?

Cuando una persona está desaparecida, no es requisito que hayan pasado 72 horas para esperar si aparece tras ser vista por última vez. El reporte puede realizarse de manera presencial o telefónica.

Para reportar a una persona desaparecida se puede marcar a los números 55 6357 9282 y al 55 6357 8079. Además de contactar a las autoridades a través de las redes sociales:

Facebook : @cbusquedacdmx



: @cbusquedacdmx Twitter: @busqueda_cdmx



@busqueda_cdmx Instagram: @busqueda_cdmx



De manera presencial en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en calle República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. También a través de:

Locatel : 5658 1111



: 5658 1111 Secretaría de Seguridad Ciudadana : 5242 5100



: 5242 5100 C5: 911

Para iniciar el proceso de búsqueda, se recomienda que la persona que levanta el reporte dé la siguiente información:

Datos generales: nombre, edad, fecha de nacimiento, CURP, nacionalidad, domicilio, género, estado civil, lugar de nacimiento.

Media filiación: estatura, complexión, color de piel, forma de cara, tipo de nariz, tamaño de frente, forma de mentón, tipo de cejas, color y tamaño de ojos, tipo y color de cabello, señas particulares, cicatrices, tatuajes o cualquier información que describa a la persona.

Proporcionar información sobre circunstancias, fecha y lugar de la desaparición, información de redes sociales de la persona desaparecida, dato telefónico, bancarios y cualquier información relevante para iniciar las labores de búsqueda.

