Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Buscan a familiares de más de 50 personas fallecidas en CDMX: lista y foto de quiénes son

Las autoridades de CDMX publicaron un registro de personas fallecidas en varias alcaldías. Fotoboletines indican que buscan a sus familiares para ser entregados

Fotoboletines de personas fallecidas en CDMX
Fotoboletines de personas fallecidas en CDMX|Comisión de Búsqueda de Personas CDMX.
Notas
Seguridad
Escrito por: Iván Ramírez
Compartir nota

La esperanza por encontrar a una persona desaparecida en la Ciudad de México (CDMX), como en otros estados del país, se vuelve una marejada de sentimientos. Millones de familias desean encontrar a sus seres queridos, pero también existe otro, el de personas fallecidas que no han sido reclamadas por sus familiares.

Al menos en la capital, un registro de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, muestra una lista de personas que fallecieron en distintas alcaldías, pero cuyos cuerpos no han sido reclamados o entregados a un familiar.

Lista de personas fallecidas en CDMX que no han sido entregadas

La Comisión de Búsqueda de la CDMX compartió una relación de fotoboletines que incluyen los datos generales de la persona fallecida, como son:

  • Nombre
  • Sexo
  • Año de nacimiento
  • Entidad de nacimiento
  • Señas particulares y características individualizantes
  • Ropas y pertenencias
  • Alcaldía o municipio de localización
  • Entidad del último domicilio registrado, o de donde posiblemente se encuentra la familia

Los nombres de las mujeres y hombres encontrados en alcaldías de la CDMX espera de ser reclamados por su familia son:

  1. Alexis Daniel Hernández Martínez - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc
  2. Jesús Vargas - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc
  3. Inés Bello Domínguez - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc
  4. Israel Martín Ildefonso Carmona - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc
  5. Francisco José García - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc
  6. Rufino Daniel Rivera Gómez - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc
  7. Leo Marín Villanueva Valadez - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc
  8. Ángel Gabriel Hernández Reséndiz - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc
  9. Alberto Carballo Gallegos - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc
  10. Francisco Serrano Legorreta - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc
  11. Omar Dueñas Juárez - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc
  12. Hilda Leticia Bernal Román - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc

  13. Gilda Guadalupe Pérez Rivera - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc

    Este caso llama la atención, porque se trata de la joven de 26 años, localizada sin vida en la zona de Tlatelolco el sábado 8 de marzo de 2025, tras ser reportada como desaparecida en la colonia Buenavista. Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con un familiar de la mujer e indicó que la madre de Gilda Guadalupe reconoció el cuerpo de su hija.

  14. Inés Bello Domínguez - Persona fallecida en la alcaldía Cuauhtémoc
  15. Leopoldo Chávez Cid del Prado - Persona fallecida en la alcaldía Coyoacán
  16. Luis Cervantes Ortega - Persona fallecida en la alcaldía Coyoacán
  17. Daniel Rosas López - Persona fallecida en la alcaldía Benito Juárez
  18. David Dardon Castan - Persona fallecida en la alcaldía Benito Juárez
  19. Diego Alejandro Soriano Monroy - Persona fallecida en la alcaldía Benito Juárez
  20. Iván Ángeles Flores - Persona fallecida en la alcaldía Álvaro Obregón
  21. Arturo Ulises de la Garca Campos - Persona fallecida en la alcaldía Álvaro Obregón
  22. Alfredo Eduardo Luquin Cordero - Persona fallecida en la alcaldía Álvaro Obregón
  23. Héctor Otilio Ortiz Ramírez - Persona fallecida en la alcaldía Álvaro Obregón
  24. Brandon Uriel Manzanares Rodríguez - Persona fallecida en la alcaldía Álvaro Obregón
  25. Edgar Martínez García - Persona fallecida en la alcaldía Miguel Hidalgo
  26. Marcos Toxqui Navarro - Persona fallecida en la alcaldía Miguel Hidalgo
  27. Edgar Adolfo Carrillo Suárez - Persona fallecida en la alcaldía Venustiano Carranza
  28. Pedro Gutiérrez de la Torre - Persona fallecida en la alcaldía Venustiano Carranza
  29. Adimael Gutiérrez Jiménez - Persona fallecida en la alcaldía Venustiano Carranza
  30. Carlos Trujillo Reyes - Persona fallecida en la alcaldía Venustiano Carranza
  31. Carmen Aurora Álvarez Rodríguez - Persona fallecida en la alcaldía Venustiano Carranza
  32. Enrique Vivanco Meza - Persona fallecida en la alcaldía Venustiano Carranza
  33. Eusebio Sánchez Rivera - Persona fallecida en la alcaldía Xochimilco
  34. Ignacio Varela González - Persona fallecida en la alcaldía Xochimilco
  35. Alberto Ríos Martínez - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa
  36. Ricardo del Ángel Chagoya - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa
  37. Arturo Ulises Rivera Luna - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa
  38. José Manuel Márquez Islas - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa
  39. César Librado Eugenio González - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa
  40. Roberto Dario Samaniego Santander - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa
  41. Armando Salzar Pérez - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa
  42. Guillermo Merino Hernández - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa
  43. Carmen Ribera Gonsalez - Persona fallecida en la alcaldía Iztapalapa
  44. Vicente Ramírez Salinas - Persona fallecida en la alcaldía Gustavo A. Madero
  45. David Cuevas Santiago - Persona fallecida en la alcaldía Gustavo A. Madero
  46. Óscar Daniel Sánchez Martínez - Persona fallecida en la alcaldía Gustavo A. Madero
  47. Said Iván López Ramírez - Persona fallecida en la alcaldía Gustavo A. Madero
  48. Cuauhtémoc Rodríguez de la Cruz - Persona fallecida en la alcaldía Gustavo A. Madero
  49. Luis Alfredo Vargas Lucas - Persona fallecida en la alcaldía Milpa Alta
  50. Tiburcio Hernández Chávez - Persona fallecida en la alcaldía Iztacalco
  51. Obsulio Raúl Trejo Chavarría - Persona fallecida en la alcaldía Tlalpan
  52. José Valente Ramírez Chávez - Persona fallecida en la alcaldía Tlalpan
  53. Gregorio Coss Martínez - Persona fallecida en la alcaldía Tlalpan
  54. Jorge Ugalde Porras- Persona fallecida en CDMX. No se específica en qué alcaldía.

Para conocer los boletines completos, con las FOTOGRAFÍAS y más información de las personas, puedes dar click en el siguiente enlace https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/dependencia/fotoboletines

¿Cómo reportar a una persona desaparecida en CDMX?

Cuando una persona está desaparecida, no es requisito que hayan pasado 72 horas para esperar si aparece tras ser vista por última vez. El reporte puede realizarse de manera presencial o telefónica.

Para reportar a una persona desaparecida se puede marcar a los números 55 6357 9282 y al 55 6357 8079. Además de contactar a las autoridades a través de las redes sociales:

  • Facebook: @cbusquedacdmx
  • Twitter: @busqueda_cdmx
  • Instagram: @busqueda_cdmx

De manera presencial en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en calle República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. También a través de:

  • Locatel: 5658 1111
  • Secretaría de Seguridad Ciudadana: 5242 5100
  • C5: 911

Para iniciar el proceso de búsqueda, se recomienda que la persona que levanta el reporte dé la siguiente información:

Datos generales: nombre, edad, fecha de nacimiento, CURP, nacionalidad, domicilio, género, estado civil, lugar de nacimiento.

Media filiación: estatura, complexión, color de piel, forma de cara, tipo de nariz, tamaño de frente, forma de mentón, tipo de cejas, color y tamaño de ojos, tipo y color de cabello, señas particulares, cicatrices, tatuajes o cualquier información que describa a la persona.

Proporcionar información sobre circunstancias, fecha y lugar de la desaparición, información de redes sociales de la persona desaparecida, dato telefónico, bancarios y cualquier información relevante para iniciar las labores de búsqueda.

Seguridad y JusticiaCDMXPersonas desaparecidasHerida abierta

Notas