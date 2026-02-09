Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile | VIDEO

La tarde del pasado sábado, un transeúnte de la carretera Ruta 5 en Quilicura, Chile, sufrió de un violento intento de "encerrona" que terminó de forma inesperada.

Mientras un conductor circulaba en dirección al oriente, fue interceptado por un vehículo del cual descendieron al menos dos sujetos armados con la intención de robarle su automóvil .

Un intento de encerrona ocurrió en #Quilicura, en la Ruta 5 hacia el Oriente, cuando un delincuente descendió de un vehículo para interceptar a un conductor.



En ese momento, la víctima aceleró para escapar del asalto, atropellando al antisocial, quien salió proyectado tras el… pic.twitter.com/emv8eqtx92 — Noticias Live Chile (@NoticiasLiveCh) February 9, 2026

Graban intento de "encerrona" en Chile

El video que circula en redes sociales muestra la crudeza del momento. En apenas un par de segundos, un automóvil corta el paso de la víctima y dos sujetos bajan de forma abrupta. Uno de ellos apunta directamente al parabrisas con un arma de fuego, intentando obligar al conductor a frenar.

La tensión es total, y en el audio del registro se percibe el miedo de quienes van a bordo ante la inminente violencia de los asaltantes.

Víctima de asalto atropella al delincuente

Lejos de rendirse, el conductor tomó una decisión de vida o muerte en una fracción de segundo. Al ver que los delincuentes estaban decididos a todo, optó por usar su vehículo como escudo y arma. Aceleró a fondo, impactando de lleno al sujeto que se encontraba justo enfrente.

La maniobra no solo evitó el robo , sino que dejó fuera de combate al asaltante de manera inmediata, permitiendo que la víctima escapara del lugar a toda velocidad.

🔴Intento de asalto de un vehículo en marcha en Santiago de Chile.



👉Ocurrió en una autopista. Se ve cómo un auto intenta bloquear al conductor para asaltarlo, pero este acelera y logra escapar atropellando a uno de los atacantes. pic.twitter.com/H22EhBSlwY — DNewsOK (@DNewsOK) February 9, 2026

¿Qué le pasó al delincuente atropellado en media carretera?

Tras el impacto, el video muestra cómo el cuerpo del delincuente sale despedido hacia un costado de la autopista. Lo que ocurrió después es un misterio para las autoridades. No hay reportes de ingresos en centros asistenciales cercanos que coincidan con las características del sujeto, ni se sabe si sus compañeros regresaron para rescatarlo.

La fuerza del golpe sugiere lesiones importantes, pero hasta ahora el individuo permanece inubicable.

Carabineros confirma la falta de una denuncia oficial

A pesar de la viralización de las imágenes y la gravedad del hecho, Carabineros de Chile (institución policial) confirmó que, hasta el cierre de esta nota, no han recibido una denuncia formal por parte del conductor involucrado. Esto suele ocurrir en casos de "defensa propia" por temor a represalias o para evitar los largos procesos judiciales.

La policía se encuentra analizando el registro para identificar la patente del vehículo usado por los criminales.

Broad daylight robbery attempt in Santiago



Attackers blocked a moving car at a highway exit. The driver accelerated, hit one assailant, and escaped https://t.co/dzifzT4bOm pic.twitter.com/EZ7Jq7eEHJ — RT (@RT_com) February 9, 2026

¿Cómo se debe actuar ante un asalto en carretera?

Muchos usuarios en redes sociales han aplaudido la valentía del conductor, mientras que expertos en seguridad advierten sobre los riesgos de reaccionar de forma violenta ante delincuentes armados.

Lo cierto es que, en Quilicura y en todo el mundo, la sensación de desprotección ha llevado a que los ciudadanos tomen medidas drásticas para proteger su vida y su patrimonio.