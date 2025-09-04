Fatal carambola en la México-Querétaro deja un muerto y caos vial de horas

La tarde de este miércoles 03 de septiembre se registró una carambola sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la colonia Quintas del Marqués, cerca del Estadio Corregidora. El incidente involucró varios vehículos, incluido un camión tipo torton, y generó un caos vial de más de cuatro horas.

Cuerpos de emergencia brindamos atención a reporte de accidente vehicular sobre la carretera México-Querétaro, a la altura de la colonia Quintas del Marqués. 🚗🚚



En el percance resultaron involucrados diversos vehículos, entre ellos una unidad pesada...

De acuerdo con Protección Civil, 14 personas recibieron atención médica prehospitalaria y lamentablemente una persona perdió la vida en el lugar. La víctima fue identificada como Juan Enrique Pájaro Martínez, colaborador de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, institución que expresó sus condolencias a familiares y compañeros.

Cierre total de la vialidad por más de 4 horas

El accidente obligó a cerrar por completo la autopista México-Querétaro, mientras elementos de emergencia realizaban maniobras para atender a los heridos, retirar las unidades siniestradas y limpiar la carpeta asfáltica. El tránsito fue reabierto en su totalidad después de más de cuatro horas de labores, lo que ocasionó importantes afectaciones a la circulación en ambos sentidos.

#TomePrecauciones en #Queretaro se registra cierre total de circulación por #Accidentevial cerca del km 208+000 de la autopista México-Querétaro, con dirección Celaya, atienda indicación vial. pic.twitter.com/c7xb5uWPPQ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 3, 2025

Chofer del camión involucrado en carambola queda detenido

El conductor del camión tipo torton fue detenido por las autoridades. De manera preliminar, se informó que la unidad podría haberse quedado sin frenos, aunque serán las investigaciones oficiales las que determinen las causas exactas de la carambola y deslinden responsabilidades.

Protección Civil y la Guardia Nacional exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al conducir en carretera, sobre todo en tramos de alta afluencia vehicular como la autopista México-Querétaro, considerada una de las más transitadas del país.

Un camión de carga impactó contra varios vehículos compactos en la autopista México - Querétaro, a la altura del Estadio Corregidora; reportan al menos una persona muerta y 15 heridas

Carreteras con más accidentes en México

De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Guardia Nacional, la autopista México-Querétaro es una de las vías con mayor número de percances en el país debido a su alta carga vehicular. Otras carreteras con altos índices de accidentes son:



Autopista México-Puebla: Alta afluencia de vehículos pesados y transporte de carga.

Carretera México-Toluca: Tramo con curvas pronunciadas y constante tráfico.

Autopista México-Cuernavaca: Accidentes recurrentes en temporadas vacacionales.

Las autoridades recomiendan respetar los límites de velocidad, revisar las condiciones mecánicas de los vehículos y planear los viajes para reducir riesgos y prevenir tragedias.