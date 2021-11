VIDEO: Así avanza caravana migrante a Mapastepec: “¡Agárrense bien!”

Integrantes de la caravana migrante se transportaron esta mañana en condiciones de riesgo, en camiones de carga rumbo al municipio de Mapastepec, Chiapas, donde descansarán para reanudar su camino mañana martes rumbo a Pijijiapan.

En un video captado por las cámaras de Azteca Noticias se observa cómo, a costa de su propia seguridad, decenas de migrantes suben a una camioneta de redilas y la colman hasta que ya no cabe una persona más.

Otros migrantes intentan subir y piden al conductor del vehículo que espere un momento para poder acomodarse en la camioneta, pero ya no hay lugar en la unidad por lo que avanza tambaleándose hacia un costado.

A pesar del riesgo que la sobrecarga puede ocasionar, los migrantes, no desisten y la camioneta avanza por la carretera para dirigirse hacia Mapastepec.

Hay quienes les advierten a sus compañeros que tengan cuidado, que se agarren bien o de plano que se van a lastimar, pero los que ya están arriba ignoran las recomendaciones.

“Dale, dale”, "¡Con cuidado que se van a lastimar, se van a lastimar, amigos, con cuidado”! "¡Eviten un accidente, agárrense bien!”, "¡Ya no, ya no, ya no, con cuidado!”, les dicen a sus compañeros los que van caminando, pero son ignorados.

Integrantes de la caravana migrante se transportan en camiones de carga rumbo al municipio de Mapastepec, Chiapas.



Ahí descansarán para que puedan reanudar su camino esta misma tarde.

Caravana migrante avanza con Guardia Nacional e INM detrás

Alrededor de las dos y media de la madrugada de este lunes 22 de noviembre, la caravana migrante que partió de Tapachula, Chiapas hace cuatro días, reanudó su camino del municipio de Escuintla a Mapastepec, sin hacer escala como se tenía previsto.

Y es que, aunque su plan era descansar en la localidad de Ulapa, en Mapastepec, decidieron continuar hacia el centro de este municipio, otros 20 kilómetros, por lo que algunos grupos decidieron abordar camiones de carga para avanzar más rápido.

El operativo de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) viajan tras de ellos y prácticamente los está empujando a caminar más y más rápido.

Los migrantes han denunciado que la cercana presencia de la Guardia Nacional y del INM los obliga a apresurar el paso pero alertaron que tratan de presionarlos y cansarlos para que no puedan continuar y así poder ser detenidos y enviados de regreso a su país.



El activista Luis García Villagrán informó que si bien no se han presentado incidentes mayores, los migrantes que se han rezagado, no han tenido otra opción que la de entregarse a las autoridades del INM de forma voluntaria o también han sido asegurados por el propio instituto, se habla de al menos cien detenidos.

Primera caravana migrante avanza por Veracruz

Esta mañana, la primera caravana migrante continuó su avance por el estado de Veracruz en donde han pasado por cuatro municipios, hoy llegaron a Acayucan.

Esta caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas el pasado 23 de octubre ha tenido un avance lento pues en ella viajan muchos niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidades.

En tanto, unas cuatro mil de personas han aceptado la tarjeta humanitaria que les ofrece el INM por lo que han sido trasladadas a Tapachula en donde esperan su ficha para recibir atención y ser enviados a seis centros de atención para ser regularizados

Sin embargo aún son miles también los que caminan rumbo a la Ciudad de México y posteriormente al norte del país.