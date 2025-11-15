Hallan dos muertos tras asesinato de Carlos Manzo; estarían ligados al caso del alcalde de Uruapan

La investigación por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre de 2025, parece tener dejar más dudas. A dos semanas del crimen, se dio a conocer el hallazgo de los cuerpos de dos hombres, uno de ellos menor de edad, que estarían relacionados con el caso.

Uno de los cuerpos estaba envuelto en bolsas de plástico y otro, tirado a su lado en la carretera Uruapan-Paracho el pasado lunes 10 de noviembre. Ambos tenían huellas de violencia.

El lunes 10 de noviembre fueron encontrados los cuerpos de dos hombres con huellas de #violencia



Uno ya fue identificado: Fernando Josué, de 16 años. Una de las versiones apunta a una posible conexión con Víctor Manuel Ubaldo, el joven de 17 años que asesinó a Carlos Manzo,… pic.twitter.com/ZSYU9luudF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 15, 2025

Menor ligado a caso de Carlos Manzo tenía 16 años

Uno ya fue identificado. Es un menor de 16 años. Una de las versiones de este doble homicidio apunta a su presunta relación con otro adolescente de 17 años señalado de matar a Carlos Manzo, pero este último menor fue abatido.

"Es lo que estamos cotejando. Esperemos tener más datos y compartirles a detalle cualquier situación sobre este tema, en particular de Carlos Manzo", señaló Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán.

—¿Pero sí está vinculado este adolescente?

—Estamos esperando los cotejos

—¿No se descarta?

Hasta el momento, no hay informe oficial que confirme esa versión. También está pendiente que la Fiscalía de Michoacán dé a conocer las razones del escolta de Carlos Manzo que disparó contra el menor de 17 años cuando este ya estaba detenido y sometido como pieza clave para resolver el homicidio.

Esposa de Carlos Manzo señala no confiar en nadie tras homicidio de alcalde

Grecia Quiroz, esposa del Carlos Manzo, expresó sentir desconfianza en las personas que la rodean, en tanto, este sábado 15, a dos semanas del homicidio del alcalde, cuando de nuevo La Sombreriza, tome las calles de Uruapan para exigir seguridad y que se dé con los autores intelectuales de Manzo.

"Créame que no hay día, que en mi cabeza no se me venga ese día y que yo misma me cuestiono tantas cosas porque minutos antes Carlos tenía a mi hijo en brazos. Es un tema muy complicado, de verdad, muy complicado. Ahorita no confío en nadie. Me es difícil confiar en este momento. De todo lo que me rodea desconfío, a excepción de mi familia", declaró.

