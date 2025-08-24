El boxeador Julio César “N” fue vinculado a proceso esta noche por delincuencia organizada, luego de una audiencia que se celebró en el Centro de Justicia Federal Penal en Hermosillo, Sonora.

Este fallo judicial se determinó luego de que el boxeador fue entregado por el gobierno de Estados Unidos a México, tras su arresto el 3 de julio de 2025 en Studio City, California.

#EU | 🚨 Arrestan a Julio César Chávez Jr.



Declaró falsamente en su solicitud de residencia permanente y se le vincula con una orden de aprehensión en #México.@BravoLucy y @Villalvazo13 nos cuentan en #HechosMeridiano.https://t.co/KUUt5IG4RL pic.twitter.com/VdTjDgUbbH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 3, 2025

¿Qué se sabe del caso Julio César “N”, boxeador mexicano detenido?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo al deportista, a quien se refirió como “delincuente indocumentado”.

Julio César “N”, una vez entregado a México, quedó a disposición de un juez federal para después ser trasladado a los separos de la jefatura de la Policía Federal Ministerial en el estado de Sonora con sede en Hermosillo.

Ronald Douglas Johnson, embajador de Estados Unidos en México, publicó en su cuenta de X una fotografía del momento exacto en que los agentes del ICE entregaban al boxeador.

@DHSgov deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de… pic.twitter.com/q3NdKcNnAv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 19, 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) confirmó que el 19 de agosto fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 11, ubicado en Sonora. Un juez federal le dictó prisión preventiva por delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el boxeador contaba con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023, por dichos delitos.

¿Cuál era el rol del boxeador Julio César Chávez Jr. dentro del Cártel de Sinaloa?

Señalan que boxeador estaba ilegalmente en Estados Unidos

El DHS informó que la administración de Joe Biden permitió al boxeador reingresar al país y le otorgó libertad condicional en el puerto de entrada de San Ysidro, y se determinó que se encontraba en el país ilegalmente y que podía ser deportado el 27 de junio pasado.

A Julio César Chávez Jr. se le señala de tener antecedentes penales, que fueron revelados por Estados Unidos, tales como: