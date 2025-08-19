Rodeado por el ICE: La primera imagen de Julio César Chávez Jr. tras su deportación

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió a través de la red social X -antes Twitter-, una imagen inédita de Julio César Chávez Jr. tras ser deportado.

A través del mensaje en X, el embajador destacó la colaboración entre el gobierno mexicano y el estadounidense para fortalecer el tema de seguridad, además pidió que el caso se apegue a la justicia mexicana.

“Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”, dijo en X.

La imagen de Julio César Jr. al ser deportado de EU

A horas de que se dio a conocer su deportación, la imagen que compartió Johnson sorprendió a propios y extraños al estar rodeado de personal del ICE y encadenado de brazos y pies.

@DHSgov deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de… pic.twitter.com/q3NdKcNnAv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 19, 2025

*Información en desarrollo*