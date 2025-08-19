Logo InklusionSitio accesible
Rodeado por el ICE: La primera imagen de Julio César Chávez Jr. tras su deportación

El consul de Estados Unidos en México compartió una imagen de Julio César Chávez Jr., mientras se encuentra rodeado por elementos del ICE tras ser deportado

Julio César Chávez Jr boxeando
El pugilista fue deportado a México
Política
Escrito por: Felipe Vera
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió a través de la red social X -antes Twitter-, una imagen inédita de Julio César Chávez Jr. tras ser deportado.

A través del mensaje en X, el embajador destacó la colaboración entre el gobierno mexicano y el estadounidense para fortalecer el tema de seguridad, además pidió que el caso se apegue a la justicia mexicana.

“Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”, dijo en X.

La imagen de Julio César Jr. al ser deportado de EU

A horas de que se dio a conocer su deportación, la imagen que compartió Johnson sorprendió a propios y extraños al estar rodeado de personal del ICE y encadenado de brazos y pies.

*Información en desarrollo*

